Gabriel Jesus marca três gols e garante o Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa

A reação do Arsenal veio somente no segundo tempo. Gabriel Jesus, que não balançava as redes há dois meses, empatou aos nove minutos ao desviar a bola do goleiro.

A virada veio aos 28, novamente com o toque do artilheiro brasileiro. Com 2 a 1 no placar, o Arsenal passou a explorar os contra-ataques e chegou ao seu terceiro gol após boa assistência Odegaard. O centroavante brasileiro mais uma vez marcou presença no lance e aumentou para 3 a 1. No fim do jogo, o Nketiah ainda descontou para o Palace, mas já era tarde para uma reação.

LIVERPOOL CONFIRMA FAVORITISMO E ASSEGURA VAGA

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Liverpool fez a sua parte no torneio, derrotou o Southampton por 2 a 1, em jogo válido pelas quartas de final, e assegurou a sua participação na semi da competição.

Mesmo jogando com um time alternativo, a equipe do técnico Arne Slot não se intimidou por jogar na casa do rival e abriu o marcador com o uruguaio Darwin Nuñez aos 24 minutos da etapa inicial.

Os mandantes sentiram o golpe, se desestruturaram na defesa e sofreram o segundo gol logo depois. Harvey Elliot aumentou a vantagem do time vermelho após receber um passe na medida de Gakpo. Com um chute certeiro no canto, ele fez 2 a 0 e deixou a situação ainda mais cômoda com a vantagem no placar.