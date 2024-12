Facundo Torres, novo reforço do Palmeiras, chega em São Paulo para fazer exames médicos

Após um 2024 sem títulos nacionais e internacionais e com muitas batidas na trave, a diretoria do Palmeiras busca reconstruir o elenco para retomar a fase vitoriosa do clube vivida desde o início dos trabalhos de Abel Ferreira, no fim de 2020. Entre outras mudanças no elenco, está a saída de Dudu, ídolo da torcida que perdeu espaço na última temporada, e a possibilidade da transferência de Zé Rafael e Rony.