Ancelotti se isola como técnico mais vencedor do Real Madrid: 'Quero continuar a vencer'

A lista de troféus sob a alcunha de Ancelotti é extensa no Real. Entre os mais importantes estão três títulos da Liga dos Campeões e três Copas Intercontinentais.

Na esteira dessa rotina vencedora, ele já canalizou as suas atenções para o próximo objetivo, que é a rodada do final de semana do Campeonato Espanhol. Na cola dos líderes Barcelona e Real Madrid, que contabilizam 38 pontos, o Real Madrid aparece logo atrás. No domingo, a equipe recebe o Sevilla, no Santiago Bernabéu, torcendo pelo tropeço de seus dois maiores rivais.

"Estamos muito felizes porque ganhamos bem um jogo que foi realizado no meio da temporada. Agora vamos seguir focado nos nossos próximos compromissos. Quero continuar a vencer", comentou o treinador.