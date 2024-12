Alvo de críticas após vice na Libertadores, Vargas tem saída oficializada pelo Atlético-MG

Nas redes sociais, Vargas rebateu, com direito a uma cutucada no então técnico do time, o argentino Gabriel Milito, que veio a ser demitido antes da rodada final do Brasileirão. "É, né! Difícil também quando você só entra quando o time está perdendo e tendo poucos minutos."

O chileno desembarcou no Atlético no fim de 2020, contratado junto ao Tigres, do México. Ele chegou ao clube após investimento maciço no futebol, o que incluiu a contratação do técnico Jorge Sampaoli.

O momento foi de conquistas para o Atlético. Vargas participou das conquistas de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2021-2024), de um da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro de 2021 e da Supercopa do Brasil. Ele somou 33 gols marcados em 167 partidas.