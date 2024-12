The Best 2024 define melhor do mundo pela Fifa e pode ser redenção de Vinícius Júnior

Pouco mais de um mês depois da polêmica cerimônia da Bola de Ouro, premiação da revista France Football que coroou Rodri como melhor da temporada em detrimento de Vinícius Júnior, o brasileiro do Real Madrid pode, enfim, ver seu desempenho nos últimos meses ser agraciado por outro prêmio. O The Best 2024, organizado pela Fifa, terá seu resultado divulgado nesta terça-feira.

Assim como na outra premiação, Vini Jr. é tido como o grande favorito do The Best. Entre seus concorrentes estão o próprio Rodri, vencedor da Bola de Ouro, e Lionel Messi, que levou o troféu da última edição do prêmio da Fifa. Em 2023, a escolha de laurear o argentino, que já atuava pelo Inter Miami, como melhor do mundo, suscitou reclamações.

Com métodos de escolha do premiado diferentes dos das Bola de Ouro, o The Best pode oferecer ainda mais chances para o brasileiro. Enquanto a premiação da revista francesa leva em conta apenas os votos de 100 jornalistas para determinar o ganhador, o prêmio da Fifa conta também com a opinião de capitães e técnicos de seleções nacionais, além dos torcedores. Os quatro grupos possuem pesos iguais na escolha.

Pelo Real Madrid, Vini teve desempenho de quase uma participação em gol por jogo. No total, nos 39 jogos em que esteve em campo, o atleta marcou 24 gols e deu assistência para mais 11. Pela seleção brasileira, na Copa América, marcou dois gols em três partidas. Vinícius foi peça essencial na conquista de títulos como os da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

POLÊMICA DA BOLA DE OURO

Principal cotado para levar o prêmio no fim de outubro, Vinícius ficou atrás do primeiro colocado por somente 41 pontos. O resultado foi considerado um desrespeito pelo Real Madrid, que não enviou ninguém do elenco ou da comissão técnica para a cerimônia da premiação. Na ocasião, Carlo Ancelotti venceu como melhor técnico e o clube espanhol como melhor time. Mbappé levou o prêmio de maior artilheiro.

Entre os motivos indicados pelos jornalistas que não deixaram o brasileiro entre os melhores da temporada estava a suposta falta de Fair Play, um dos critérios utilizados, do jogador. Vini Jr. é conhecido, além das atuações em campo, pelos embates frequentes contra ataques racistas que sofre na Espanha. O posicionamento desagrada parte da torcida do país.

No mesmo caminho foi o pronunciamento de Rodri dias após da premiação. Apesar de colocar o atacante como um dos melhores do mundo, o espanhol indicou que "quanto mais atento (Vinícius) estiver em campo, melhor será".

OUTROS BRASILEIROS INDICADOS

Somente Vini Jr. representa o Brasil na lista de indicados na categoria principal do The Best, mas ele não é o único brasileiro que pode ser premiado nesta terça. Concorrendo a melhor treinador no futebol feminino está Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina. O ex-técnico do Corinthians feminino foi responsável por levar a equipe nacional à final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além dele, Éderson concorre a melhor goleiro pela sua atuação no Manchester City. Marta é indicada ao prêmio que leva seu nome por conta do gol marcado contra a Jamaica nos Jogos Olímpicos.

Na categoria que homenageia torcedores, Guilherme Gandra Moura, pequeno vascaíno de oito anos que sofre de epidermólise bolhosa, é o representante brasileiro. Gui viralizou após receber uma visita do ídolo Gabriel Pec no hospital e, desde então, tornou-se símbolo para os torcedores do clube.

Confira a lista dos indicados ao The Best:

MELHOR JOGADOR MASCULINO

Dani Carvajal (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Lionel Messi (Inter Miami)

Rodri (Manchester City)

Toni Kroos (Real Madrid - aposentado)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

MELHOR JOGADORA FEMININA

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghai Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hemp (Manchester City

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Ona Batlle (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Paris Saint-Germain/Lyon)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

MELHOR TREINADOR(A) FEMININO

Arthur Elias (Brasil)

Elena Sadiku (Celtic)

Emma Hayes (Chelsea/EUA)

Futoshi Ikeda (Japão)

Gareth Taylor (Manchester City)

Jonatan Giráldez (Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand (Paris FC)

Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea)

MELHOR TREINADOR MASCULINO

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luis de la Fuente (Espanha)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

MELHOR GOLEIRA FEMININA

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger (Chelsea/NJ/NY Gotham)

Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

Cata Coll (Barcelona)

Mary Earps (Manchester United/Paris Saint-Germain)

MELHOR GOLEIRO MASCULINO

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

PRÊMIO MARTA

Delphine Cascarino (Lyon x Benfica)

Marina Hegering (Essen x Wolfsburg)

Sakina Karchaoui (França x Suécia)

Paulina Krumbiegel (Duisburg x Hoffenheim)

Marta (Brasil x Jamaica)

Nina Matejic (Sérvia sub-19 feminina x Inglaterra sub-19 feminina)

Beth Mead (Arsenal x West Ham)

Giuseppina Moraca (Lazio x Bolonha)

Asisat Oshoala (Barcelona x Benfica)

Mayra Pelayo (México x EUA)

Trinity Rodman (EUA x Japão)

PRÊMIO PUSKÁS

Hassan Al Haydos (Catar x China)

Terry Antonis (Melbourne City x Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argélia x África do Sul)

Walter Bou (Lanús x Tigre)

Michaell Chirinos (Costa Rica x Honduras)

Federico Dimarco (Inter de Milão x Frosinone)

Alejandro Garnacho (Everton x Manchester United)

Mohammed Kudus (West Ham x Freiburg)

Denis Omedi (KCCA x Kitara)

Paul Onuachu (Trabzonspor x Konyaspor)

Jaden Philogene (Rotherham United x Hull City)

PRÊMIO FÃ DO ANO

José Armando (México)

Craig Ferguson (Escócia)

Guilherme Gandra Moura (Brasil)