Em despedida do Palmeiras, Dudu exalta torcida e passagem vitoriosa: 'Não esqueçam de mim'

O ciclo do atacante Dudu no Palmeiras chegou ao fim. O atacante divulgou um vídeo nesta terça-feira em tom de despedida onde destacou a identificação que teve com a torcida ao longo de sua passagem vitoriosa pelo clube.

"Torcedores palmeirenses, podem ter certeza de que está sendo um dia muito triste. Mas não poderia deixar de agradecer por tudo que fizeram por mim e pela minha família. Espero que nunca se esqueçam de mim, nunca se esqueçam dos momentos maravilhosos que a gente viveu entro do clube, dentro do Allianz", afirmou o atacante em mensagem de vídeo.

Ele citou também os títulos conquistados e colocou sua trajetória com a camisa 7 do Palmeiras como uma missão cumprida ao longo de seus dez anos no time paulista.

"Foi tudo de coração. Foi tudo na intenção de sempre vocês voltarem felizes para casa. Sempre tive isso no coração. E acho que se vocês olharem para trás vão ver que minha missão no Palmeiras foi cumprida muito bem", completou o atleta.

E o histórico de Dudu no Palmeiras foi mesmo dos mais vitoriosos. Após dez anos, ele se despede com 12 títulos conquistados. Entre os mais importantes estão duas Libertadores (2020 e 2021) e quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023). Ele disputou ainda 462 partidas e anotou 88 gols.

O atacante, que está em férias nos Estados Unidos, deve acertar a sua ida para o Cruzeiro em seu retorno ao Brasil. O time mineiro já tem conversas adiantadas com o jogador e o contrato deve ser assinado no mês que vem.