Com Mesquita e Alan Santos, Guarani anuncia os quatro primeiros reforços para 2025

Horas após o executivo de futebol Rodrigo Pastana afirmar que já teria 12 jogadores contratados, o Guarani anunciou quatro deles para a temporada 2025. O goleiro Gabriel Mesquita e o zagueiro Alan Santos já eram tratados como certos e foram oficializados pelo clube de Campinas, ao lado dos meias Caio Mello e Isaque.

O zagueiro Alan Santos, de 33 anos, é mais um que retorna ao estádio Brinco de Ouro após um ano. O experiente defensor, revelado pelo Santos, jogou o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro pelo São Bernardo na última temporada e atuou em clubes como Botafogo, Vitória, Tigres (Mex), Coritiba e Chapecoense, onde foi campeão da Série B em 2020.

O goleiro Gabriel Mesquita, de 26 anos, chega para reforçar a meta bugrina após atuar pelo Operário (PR), em 2024. Formado nas categorias de base do Athletico-PR, o jogador vestiu a camisa do Guarani entre 2020 e 2022 e ainda jogou por Cruzeiro e Água Santa antes de retornar ao clube bugrino.

Caio Mello também já vinha sendo cotado pelo Guarani há um tempo. Ele tem 24 anos e estava no Ypiranga-RS. O atleta foi revelado pelo Bahia, onde foi bicampeão estadual, e também atuou por Joinville, Luverdense e Santa Cruz.

Já Isaque, de 27 anos, disputou a Série B pelo Mirassol nesta temporada e retorna ao Guarani após deixar o clube no fim de 2023. Revelado pelo Grêmio, o atleta também soma passagens por Vasco, Fortaleza e América-MG.

A expectativa é que o Guarani anuncie mais reforços ainda nesta semana, até para o técnico Maurício de Souza ter o grupo em mãos antes do inicio do Campeonato Paulista. O objetivo do clube é fazer boa campanha para se garantir na Copa do Brasil de 2026.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, no Brinco de Ouro da Princesa.