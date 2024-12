Mirassol anuncia Eduardo Barroca como treinador após promoção à Série A

Após a saída de Mozart, o Mirassol já tem treinador definido para sua primeira temporada na elite do futebol nacional. Nesta segunda-feira (16), o time paulista confirmou a contratação de Eduardo Barroca como o novo técnico da equipe para a temporada 2025, ano em que também celebra seu centenário.

A apresentação oficial do treinador acontecerá nesta terça-feira (17), às 11h (de Brasília), no CT do Mirassol, seguida de uma entrevista coletiva. Barroca chega ao clube com a missão de liderar o time em competições de alto nível, como o Paulistão e o Brasileirão Série A. O primeiro desafio oficial do técnico será a estreia no Campeonato Paulista, marcada para 15 de janeiro, contra o Santos.

Aos 42 anos, Eduardo Barroca acumula experiência em clubes importantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Bahia, Ceará, Coritiba, Vitória, Atlético-GO e Avaí. Em 2023, no Ceará, o treinador levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste, e ainda conquistou dois acessos à Série A, com Atlético-GO e Bahia.