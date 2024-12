Rafael Klein é escolhido o melhor árbitro do Brasileirão; CBF elege quarteto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira o melhor quarteto de arbitragem do Campeonato Brasileiro. O gaúcho Rafael Klein foi eleito o melhor árbitro da competição, vencida pelo Botafogo. Ele foi acompanhado dos auxiliares Neuza Back e Nailton Júnior, e do melhor VAR, o paranaense Wagner Reway.

Rafael Klein apitou 21 jogos do Campeonato Brasileiro, o último foi a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. O time com mais jogos do árbitro foi justamente o clube mineiro, com cinco no total, com dois triunfos, um empate e duas derrotas.

"É um motivo de muita alegria e orgulho ter sido escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, dentro de um quadro de arbitragem entre os melhores do mundo, em uma das competições mais difíceis do mundo. Me sinto muito honrado com esse reconhecimento e quero agradecer especialmente a Deus e à Comissão de Arbitragem pela confiança nas escalas. É seguir evoluindo para que a gente possa desempenhar um excelente trabalho para o futebol brasileiro", disse o árbitro.

Já a catarinense Neuza Back é filiada da Federação Paulista de Futebol (FPF) e esteve presente, neste ano, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e na decisão da Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo.

"Me sinto lisonjeada em estar no melhor quarteto de arbitragem. O futebol é uma paixão nacional e merece ter árbitros de alto nível. Agradeço à CBF e à Comissão de Arbitragem por colocar o trabalho acima do gênero e me permitir atuar na principal divisão do futebol brasileiro", completou.

O cearense Nailton Júnior também comemorou a conquista. "É uma alegria indescritível fazer parte dessa premiação, sabendo da qualidade que a arbitragem brasileira tem. Prova disso foram as diversas competições internacionais com representantes nossos em destaque. Agradeço à Comissão de Arbitragem por cada oportunidade que me foi dada", finalizou.

Wagner Reway, por sua vez, foi escolhido o melhor VAR pela segunda vez consecutiva. "Me sinto profundamente feliz, visto que temos a difícil missão de nos empenhar ao máximo para dar ao futebol brasileiro a maior justiça desportiva possível. Dedico esse prêmio à minha família, pilar importante em todo meu trabalho, minha esposa Márcia e meus filhos Julio e Ricardo, e também aos colegas de trabalho, especialmente a todos os VAR e AVAR do Brasileirão que trabalharam comigo", concluiu.