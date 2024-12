Pedro anima torcida sobre 'recuperação avançada' e espera reforçar o Flamengo no Mundial 

Presente na despedida de Adriano, realizada neste domingo, no Maracanã, o atacante Pedro animou os torcedores do Flamengo, que sonham em ter o atleta a tempo de disputar o Mundial de Clubes, que será realizado entre os meses de junho e julho. Ele está fora dos gramados desde setembro, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

"Estou me recuperando da cirurgia há três meses e meio. Graças a Deus a recuperação está bem avançada. A gente sabe que não tem como antecipar a volta, por causa da cicatrização. Mas está tudo indo bem. Estou tendo um momento bom com a minha família, as minhas princesas têm me dado forças. Estou me recuperando para voltar mais forte do que vinha sendo este ano", afirmou o atacante, que também sonha em disputar o torneio com a camisa rubro-negra.

"Todo jogador quer estar em campo. Vai ser uma competição muito boa, é pensar passo a passo. Vou focar na recuperação para fazer um bom ano pelo Flamengo", completou.

Pedro vem adiando as férias para seguir o cronograma montado pela fisioterapia. O atacante foi visto no Ninho do Urubu na última sexta-feira, ao lado do lateral Viña, do meia Arrascaeta e do atacante Éverton Cebolinha. O atacante será ainda mais importante em 2025 após a saída do ídolo Gabigol.

Nesta temporada, Pedro somou 43 jogos oficiais, 30 gols e oito assistências. O atacante vinha sendo titular do Flamengo até a lesão. Ele, inclusive, atuou ao lado de Filipe Luís, e tem a confiança do treinador.

Sem Pedro, Filipe Luís deverá dar sequência a Plata como camisa 9 do Flamengo. Bruno Henrique também pode ser improvisado no setor, que será ocupado por Pedro no segundo semestre de 2025. Michael e Luiz Araújo são outras opções.

O Flamengo fará sua estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro, diante do Boavista. Inicialmente, a previsão é que o clube participe dos primeiros jogos do torneio estadual com uma equipe alternativa formada por juniores e reservas.