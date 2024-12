Neymar desabafa e fala de injustiça no PSG: 'Triste pela forma como fui tratado'

Os últimos momentos de Neymar com a camisa do PSG foram melancólicos. O brasileiro conviveu com seguidas lesões, passou a alternar entre a reserva e a titularidade, e se tornou alvo frequente de críticas dos torcedores em protestos por eliminações na Liga dos Campeões, obsessão do clube francês. O atacante de 32 anos faz questão de destacar que foi com ele em campo que a equipe disputou o título de forma inédita.

"Não podemos esquecer que levamos o clube à sua primeira final de Liga dos Campeões. Infelizmente, não vencemos, mas isso faz parte do futebol. Você nem sempre pode vencer. O PSG tinha o objetivo de chegar à final e conseguimos. Além disso, o clube ainda tem esse objetivo e está totalmente investido nessa busca. Eu gostaria de ter vencido com o PSG porque vencer uma Liga dos Campeões é como vencer uma Copa do Mundo com o seu País", comenta Neymar, em referência à derrota na final da edição 2019/20 para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Neymar deixou o PSG para assinar com o Al-Hilal em agosto de 2023. Em outubro do mesmo ano, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa. O atacante precisou ficar mais de 12 meses longe dos gramados, retornando somente em novembro deste ano. Duas semanas após voltar a jogar, ele sentiu problema na coxa e só entra em campo novamente em 2025.

Apesar dos poucos minutos com a camisa do Al-Hilal e os rumores de um possível regresso ao futebol brasileiro, Neymar afirma estar feliz na Arábia Saudita e não se arrepende de ter trocado Paris pelo Oriente Médio.

"Não estava feliz lá no PSG. O clube e o treinador não contavam mais comigo. Eles já haviam conversado sobre isso, então tive que tomar uma decisão. E gostei da oferta do Al Hilal. Conheci o clube, a cultura local e o campeonato. Fiquei muito surpreso com a recepção aqui e com a gentileza dos fãs. A liga está se desenvolvendo, assim como a nossa equipe, e minha família e eu temos certeza de que tomamos a decisão certa."