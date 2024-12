Luka Doncic comanda Mavericks em vitória sobre Warriors e Lakers vencem em retorno de LeBron

Em um confronto onde o ritmo ofensivo deu o tom da partida, Luka Doncic teve uma atuação inspirada na madrugada deste domingo ao comandar o Dallas Mavericks na vitória sobre o Golden State Warriors por 143 a 133, no Chase Center, em duelo válido pela rodada da NBA. Em quadra, o atleta esloveno marcou sua atuação sendo o cestinha do jogo.

Com 45 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, ele desmontou a marcação do rival e mostrou estar em grande fase ao estabelecer o 80º "triple-double" de sua carreira. Com a mão calibrada, o esloveno ditou o ritmo ofensivo da franquia de Dallas desde o início.

O ala-armador acertou nove de seus primeiros 11 arremessos e converteu quatro cestas de três. Com um aproveitamento excelente, Doncic foi para o intervalo com 28 pontos assinalados.

O placar dilatado retrata a boa fase da equipe na temporada regular. Com 12 vitórias nos últimos 14 compromissos, o Dallas Mavericks vem se recuperando na classificação da Conferência Oeste após um início hesitante. Na tabela, a equipe aparece em quarto lugar, quatro posições acima do seu adversário. Em um momento completamente inverso, o Golden State Warriors venceu apenas dois de seus últimos oito jogos. Apesar do revés, a franquia se esforçou durante toda a partida em busca da vitória.

Com a estratégia de dobrar a marcação em Doncic, os Warriors mantiveram a intensidade do confronto. Andrew Weggins foi quem mais pontuou pela sua equipe: 29. Curry também foi eficiente ofensivamente (26) e ainda contribuiu com dez assistências. No entanto, a falta de precisão ao fim da partida impediu o time de buscar uma virada.

Em uma jornada que contou com mais seis partidas, o Los Angeles Lakers superou o Memphis Grizzlies por 116 a 110 em compromisso que marcou o retorno do astro LeBron James. Ele deu estabilidade à equipe para suportar os momentos de maior pressão do rival. Além dos 18 pontos, o ala-pivô pegou ainda oito rebotes e deu oito assistências para ajudar a franquia a consolidar o triunfo.

O grande nome do duelo, no entanto, foi Anthony Davis. Ele imprimiu um ritmo forte e dificultou a marcação adversária, que não acompanhou a rápida transição do rival na defesa para o ataque, tal como as jogadas de infiltração. A boa atuação rendeu ao pivô 40 pontos e 16 rebotes.

Pelo lado do Memphis, que teve o retorno de Zach Edey, Jarren Jackson anotou 25 pontos e cinco rebotes. Ja Morant, com 20 pontos, também foi peça importante da franquia na partida. No entanto, comandada pela atuação iluminada de Anthony Davis, os Lakers sacramentaram o resultado positivo.

A vitória coloca o time de LeBron na décima colocação da Conferência Oeste. Em situação bem mais tranquila, o Memphis ocupa o segundo posto, atrás somente do líder Oklahoma City Thunder.

Em outro jogo da rodada, o Boston Celtics, vice-líder da Conferência Leste, derrotou o Washington Wizards por 112 a 98, mesmo atuando na casa do adversário. Jayson Tatum terminou o duelo como destaque da partida.

Após perder dois dos quatro jogos anteriores com um problema no joelho, o ala-pivô converteu 28 pontos e pegou 12 rebotes. O atleta ajudou o Celtics a vencer a sétima consecutiva sobre o Wizards e a terceira em Washington nesta temporada.

Em um momento de instabilidade, o Wizards teve Jordan Poole como seu melhor pontuador: 21 pontos. No entanto, seu esforço não foi suficiente para levar a franquia a um resultado melhor. Na classificação, a equipe de Washington aparece na última colocação do lado leste.

Confira os jogos deste domingo da NBA:

Indiana Pacers 119 x 104 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 98 x 112 Boston Celtics

Orlando Magic 91 x 100 New York Knicks

San Antonio Spurs 92 x 106 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 116 x 109 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 133 x 143 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 116 x 110 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta segunda:

Detroit Pistons x Miami Heat

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Utah Jazz