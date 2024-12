Fluminense encerra ciclo de Felipe Melo e renova com técnico Mano Menezes até o fim de 2025

A segunda-feira foi agitada no Fluminense. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt anunciou o fim de ciclo do volante Felipe Melo. Aos 41 anos, ele não terá o contrato renovado. Na entrevista coletiva, o dirigente também comunicou que o técnico Mano Menezes teve o contrato renovado até o fim de 2025

"O futebol é feito de ciclos. O time campeão da Libertadores começou a ser montado em 2021 e foi extremamente vitorioso. Mas obviamente o ciclo se desgasta e acho que o ano deixou isso muito claro. De 2023 para 2024 ficamos com jogadores mais veteranos e mais jovens. O objetivo é fortalecer o ponto de vista físico não abrindo mão da qualidade técnica", comentou o dirigente.

Sobre Felipe Melo, de 43 anos, o tom foi de agradecimento pelo tempo em que o jogador vestiu a camisa do Fluminense. "Tenho muita gratidão por ele e por isso a gente comunicou de maneira transparente que, como atleta, a gente não tinha mais interesse", afirmou. Contratado em dezembro de 2021 após ser dispensado pelo Palmeiras, ele ficou nas Laranjeiras por três anos.

Mas se o volante está de saída, Mano Menezes permanece à frente do time profissional. A opção pela continuidade do trabalho foi definida após uma rodada de negociações com o estafe do técnico. Contratado em julho para tirar a equipe das Laranjeiras das últimas colocações, o comandante conseguiu cumprir o objetivo ao evitar o rebaixamento para a Série B. Ainda sob o risco de cair na última rodada, o time derrotou o Palmeiras no Allianz por 1 a 0 e encerrou a competição na 13ª posição, com 46 pontos.

"Trabalhamos a semana toda. O Mano tinha questões pessoais, exames de rotina. Teve que ir para São Paulo para cuidar disso. A gente começou a trabalhar quarta-feira para montagem e avaliação de elenco", afirmou o dirigente ao comentar a permanência do treinador.

Com 53% de aproveitamento nesta passagem, Mano conquistou 11 vitórias, sete empates e sofreu sete derrotas. A expectativa da diretoria é que, iniciando a temporada e cuidando do planejamento do futebol, o treinador gaúcho possa fazer o clube brigar por título no ano que vem.