Fluminense busca investidor e admite virar SAF; presidente mira cargo de CEO

O Fluminense indicou que seguirá os passos de Vasco e Botafogo e se tornará Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em um futuro próximo. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt, que até então se mostrava contrário da ideia, admitiu que há uma busca em andamento por um investidor que possa adquirir as ações do clube.

"Não temos investidor ainda, o banco BTG segue fazendo o assessoramento, mas na última reunião, mandamos que o banco busque investidores, que busque a compra do controle. Vamos pensar no melhor para o Fluminense", disse o dirigente, que completou.

"Entendemos que tínhamos que abrir o leque. Autorizamos o banco, ao BTG, que busque também investidores que tenham o interesse de comprar o controle. Isso vai ser o melhor para o Fluminense. Vamos priorizar o interesse do Fluminense", enfatizou.

Bittencourt explicou também que etapas precisam ser cumpridas antes do Fluminense se transformar em SAF. "Quando a gente for colocar o processo de SAF em votação, ele não passa pelo deliberativo ou diretor. Obviamente, por questão de transparência, ele é exibido. Mas a votação para se transformar em SAF passa por uma Assembleia Geral, assim como foi nos outros clubes. Quando o time está mal no campo, muitas coisas são inventadas. Quem decidirá se o Fluminense vai virar SAF, não é a diretoria, são os sócios contribuintes."

Ele também se colocou à disposição para seguir com um cargo no clube caso essa seja a vontade de um futuro investidor. A expectativa do Fluminense é que propostas possam surgir a partir de 2025.

"Se o investidor achar que eu mereço e tenho condições por estar aqui há 25 anos, pode ser que eu aceite, qual o mal nisso? Como aconteceu no Fortaleza, como aconteceu no Atlético-MG. Importante é a torcida saber que essa decisão não é minha. Me sinto totalmente capaz para ser CEO do Fluminense ou de qualquer outro clube. Faço uma gestão com erros e acertos, mas na minha opinião melhorei muito o clube. Meus interesses pessoais nunca estiveram na frente do Fluminense e não estarão", pontuou.

Por fim, foi claro ao afirmar que o Banco BTG trabalha para assessorar o clube e não é visto como um possível investidor. "Eu sempre fui claro, direto, objetivo, de que o BTG não colocará um centavo aqui porque o BTG não será o investidor. Ele será nosso assessor financeiro para buscar um investidor."

Enquanto busca um possível investidor para iniciar o processo de transformação para SAF, o Fluminense trabalha para montar o seu elenco visando 2025. O clube anunciou nesta segunda-feira a permanência do técnico Mano Menezes. Em contrapartida, revelou também que Felipe Melo não permanecerá na próxima temporada.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, diante do Sampaio Corrêa, no Maracanã.