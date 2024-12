Contratação de Pogba pelo Corinthians é tratada como 'barulho da internet'

Apesar de todo o apelo feito por corintianos nas redes sociais pela contratação do volante Paul Pogba, o negócio ainda não saiu do campo da imaginação. Nos bastidores do Parque São Jorge, o caso é tratado como "barulho de internet" e conversas com o astro francês não foram abertas. Campeão do mundo pela França em 2018, o jogador está livre no mercado desde a rescisão de contrato com a Juventus, da Itália.

Nesta segunda-feira, o site de acompanhantes Fatal Model soltou uma nota afirmando que ofereceu ao Corinthians uma proposta de R$ 3 a 4 milhões mensais para viabilizar a contratação do meio-campista francês. Procurado pelo Estadão, o clube negou que tenha negociações com a plataforma.

Os pedidos de Pogba no Corinthians começaram de maneira espontânea. A história ganhou uma proporção ainda maior após o jogador de 31 anos participar de uma chamada de vídeo com o influenciador Luva de Pedreiro no programa "The Noite", do SBT. Na ocasião, o francês disse que jogaria até "de graça" se fosse para atuar ao lado de Memphis Depay. Posteriormente, o volante publicou uma foto treinando vestindo uma camisa do Brasil.

Foi justamente a contratação de Memphis que levou o corintiano a sonhar com um outro nome de impacto para 2025. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, auxilia no pagamento do salário do atacante holandês, que gira em torno de R$ 3,5 milhões. O atacante teve impacto para lá de positivo do time de Ramón Díaz, fechando a temporada com sete gols e quatro assistências em 11 partidas.

No sábado, o jornal britânico The Independent publicou que o Manchester City está interessado em Pogba. Ele estaria relutante em aceitar a proposta por ter atuado no rival por seis anos Manchester United. Flagrado pelo uso de testosterona, o francês cumpre punição de 18 meses da Corte Arbitral do Esporte (CAS) e só estaria livre para voltar a jogar em março de 2025. A Juventus anunciou a rescisão com o atleta em 15 de novembro.

Pogba estava na Juventus desde 2022, mas não conseguiu repetir as grandes atuações pela própria equipe italiana no passado e também pela seleção francesa. O meio-campista lutou contra lesões, jogando apenas oito partidas do Italiano nas últimas duas temporadas. Na Copa do Mundo de 2022, ele foi dispensado da França por causa de uma lesão no joelho. No Mundial da Rússia, foi um dos principais nomes do bicampeonato, ao lado de Mbappé e Griezmann.

Rodrigo Sampaio