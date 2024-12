Rayssa Leal fatura R$ 600 mil como campeã do Super Crown, decisão da liga mundial de skate

Campeã do Super Crown, a etapa decisiva da Street League Skateboarding (SLS), Rayssa Leal faturou o prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 604,24 mil) neste domingo, ao subir no lugar mais alto do pódio no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Para ser campeã, ela superou a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Coco Yshizawa, Liz Akama e Yumeka Oda.

Além da premiação por vencer o Super Crown, a brasileira de 16 anos acumulou valores ao longo das demais etapas da SLS. Os primeiros lugares em Tóquio e em San Diego renderam US$ 50 mil cada um, e portanto, mais R$ 100 mil (R$ 604,24 mil) no total.

Ela ainda embolsou US$ 12 mil (R$ 72,5 mil) por ficar em segundo lugar em Paris e US$ 10 mil (R$ 60,42) por ser quarta colocada em Sydney. Em todo o circuito da Street League, portanto, Rayssa acumulou US$ 1,34 milhão em premiações.

A conquista deste domingo tornou Rayssa Leal tricampeã da liga mundial de street e veio de forma emocionante. Após as duas voltas de 45 segundos, a skatista errou duas manobras de cinco tentativas que tinha. Ela não podia errar mais nenhuma, porque a nota final é a soma da melhor volta com as três melhores manobras.

A maranhense conseguiu dois 9.1, para somar mais uma nota ao Nine Club, como é chamado o grupo de skatistas que conseguem pontuações igual ou superior a 9.00 na SLS. No fim, teve o somatório de 35.4 para superar as japonesa Coco Yoshizawa e Yumeka Oda.