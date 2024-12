Guardiola diz que procura soluções para o Manchester City: 'Não sou bom o suficiente'

O técnico Pep Guardiola disse não ser "bom o suficiente" após o Manchester City sofrer uma dramática derrota no final do clássico com o Manchester United, neste domingo. Em casa, o City perdeu por 2 a 1, de virada. A má fase do atual tetracampeão do Campeonato Inglês tem agora a marca de oito derrotas em 11 jogos.

"Eu sou o chefe, eu sou o manager e não sou bom o suficiente. Tenho que encontrar soluções e até agora não encontrei. Essa é a realidade", afirmou o técnico espanhol, questionado se ainda acredita que pode virar o jogo. "Eu quero, desesperadamente. Mas oito derrotas em 11 jogos? Estou aqui para tentar e vou tentar de novo e de novo."

O treinador do City afirmou que, em um grande clube, quando acontecem oito derrotas em 11 partidas, algo errado está acontecendo. "Posso citar que o calendário é difícil, as lesões, mas ter 3 a 0 contra o Feyenoord e empatar o jogo. São as lesões ou o calendário? Não."

Em sua nona temporada no comando do Manchester City, Guardiola foi questionado se está perdendo sua magia e sua energia. "Não tinha energia ou magia antes. Não era mágico. Você nunca me viu aqui quando vencemos dizer: 'Eu sou um mágico'", afirmou ele.

O português Bernardo Silva também foi crítico com desempenho do time nos últimos tempos. "Não é um jogo, são muitos jogos ultimamente. Temos que olhar para nós mesmos. Você pode dizer que é um pouco de azar, mas não. São as decisões que você toma", afirmou o meia. "Hoje, nos últimos minutos, jogamos como sub-15. É frustrante porque, se você olhar para o jogo, até o 41 minutos do segundo tempo, havia apenas um time que poderia vencer. Não há desculpa para isso."

O City vencia o clássico por 1 a 0 até os 41 minutos do primeiro tempo. Aos 42, Bruno Fernandes cobrou pênalti deslocando Ederson e empatou. Dois minutos depois Dialla recebeu de Lisandro Martínez, deu um chapéu em Ederson e ao marcar um golaço fez 2 a 1.