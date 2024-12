Bortoleto escolhe número 5, já usado por Vettel, para estreia na Fórmula-1

Bortoleto participou na última semana dos treinos de pós-temporada pela Sauber-Audi. Essas atividades no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, servem para adaptação do piloto do carro e encontrar possíveis melhorias a serem feitas no monoposto que será utilizado no ano seguinte.

"Foram 130 voltas, muito aprendizado, troca de informações e uma extensa lista de tarefas passadas pelo time. Sou grato pela oportunidade de ter chegado até aqui e sei do grande trabalho que temos pela frente. Com muita dedicação, humildade e a torcida de todos vocês tenho certeza que vamos chegar cada vez mais longe. Estou cansado, mas extremamente feliz de ver o meu sonho começando a se tornar uma realidade", escreveu Bortoleto em suas redes sociais.

Na última sexta-feira, Bortoleto recebeu o prêmio de melhor novato do ano em premiação realizada pela Federação Internacional de Automobilismo, em Ruanda. O brasileiro recebeu o troféu das mãos do tetracampeão mundial Max Verstappen.

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa no fim de semana do dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália. Bortoleto será o primeiro brasileiro a iniciar um campeonato como titular desde Felipe Massa, em 2017.