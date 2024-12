Augusto Melo exalta recuperação de Yuri Alberto e indica permanência de Depay no Corinthians

Presidente do Corinthians, Augusto Melo apareceu com um semblante de alívio após o fim do Campeonato Brasileiro com a ascensão meteórica do clube, que deixou a briga contra o rebaixamento para alcançar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E dois jogadores foram muito elogiados pelo dirigente: o atacante Yuri Alberto, que teve a melhor temporada da carreira, com 31 gols, e Memphis Depay. O holandês foi decisivo na permanência da equipe na Série A.

"E eu fico feliz por ter recuperado muito o Yuri e agora o Memphis. E ele está apaixonado pelo Brasil, pela estrutura? Você vê a humildade dele, está em tudo quanto é lugar, não diferencia ninguém. O Corinthians é isso, a gente vai ter risco todo dia. Mas o bom é que hoje aqui é profissionalismo e os valores de multa são altos", disse o presidente, ao programa Zona Mista do Hernan, insinuando a permanência do holandês para a próxima temporada.

Ainda sobre Depay, Augusto Melo foi enfático. "Analisamos muito o ser humano, o profissionalismo, o desempenho dele. A gente não tinha dúvida que ele ia se adaptar muito rápido. Claro, até mais rápido do que nós imaginávamos. É um cara que não tem diferença, não é melhor nem pior que ninguém. Nada (de regalias), ele é simples como todos", completou.

Com contrato até o fim de 2026, Depay já afirmou diversas vezes que não veio ao Corinthians para se aposentar. Aos 30 anos, o jogador sonha em conquistar títulos pelo clube e voltar à seleção holandesa, visando a Copa do Mundo de 2026.

Na atual temporada, o atacante fez 14 jogos pelo clube alvinegro, marcou sete gols e deu quatro assistências, conquistando rapidamente o carinho dos torcedores.

A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista está marcada para o dia 15 de janeiro, diante do Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.