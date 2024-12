Rayssa Leal enfrenta 4 japonesas e 1 australiana na final do Super Crown em São Paulo

O skate feminino está perto do seu título mundial. Aconteceu neste sábado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a segunda parte da semifinal que definiu quem vai disputar o título da SLS Super Crown deste ano. Este é o terceiro ano consecutivo que o evento acontece no País. A brasileira Rayssa Leal compõe o grupo das 6 finalistas que brigam por medalha da temporada da Liga Mundial.

Classificada diretamente para a final, Rayssa não participou das provas preliminares deste sábado. Das tribunas, a brasileira viu a rival Coco Yoshizawa anotar 31.4 nas preliminares para garantir a maior nota do dia. A final acontece neste domingo, a partir das 11h15 (de Brasília). A maranhense de 16 anos busca o tricampeonato, já que venceu as edições de 2022 e 2023.

A holandesa Roos Zwetsloot errou sua manobra na etapa final e garantiu quatro japonesas na final, além da brasileira, de Liz Akama e da australiana Chloe Covell, que também não estiveram em ação neste sábado. Do país asiático avançaram, respectivamente, Coco Yoshizawa (31.4), Yumeka Oda (31.3) e Momiji Nishiya (29.1).

O SLS Super Crown nasceu como uma competição masculina. O feminino só passou a integrar em 2015. Hoje, é tão importante quanto, com Rayssa Leal e Cia. chamando a atenção dos holofotes e com a clara possibilidade de a "fadinha" levar mais um título em solo brasileiro.