Atalanta derrota Cagliari, chega a 10 vitórias seguidas e lidera o Campeonato Italiano

A Atalanta se manteve na liderança do Campeonato Italiano ao conquistar sua décima vitória consecutiva na competição com a vitória sobre o Cagliari por 1 a 0, neste sábado, na Sardegna Arena, pela 16ª rodada. O único gol da partida foi marcado pelo meia Zaniolo.

A vitória levou a Atalanta aos 37 pontos, jogando ainda mais pressão sobre Napoli, Inter de Milão, Fiorentina, Lazio e Juventus, em uma das temporadas mais equilibradas dos últimos anos. Com 14, o Cagliari acabou ficando ainda mais próximo da zona de rebaixamento.

O triunfo também dá uma injeção de ânimo ao clube, que vinha de derrota para o Real Madrid, na Liga dos Campeões, por 3 a 2. A 'gordura' que vem sendo criada pode fazer com que a Atalanta priorize em algum momento o torneio europeu, onde aparece no 13º lugar.

Apesar de estar na liderança da competição, a Atalanta entrou em campo sonolenta e sofreu para segurar a marcação do adversário, que criou boas chances de perigo mesmo tendo apenas 38% de posse de bola. O time de Bérgamo não conseguiu acertar nenhum chute no gol adversário no primeiro tempo.

O Cagliari arriscou mais e reclamou muito de um pênalti não marcado após a bola bater na mão de Kossounou. O defensor chegou no carrinho para travar um passe do adversário e viu a bola tocar na sua perna e posteriormente no seu braço, que estava erguido. No entanto, nada foi marcado.

A Atalanta só não foi para o intervalo atrás do placar por causa do goleiro Carnesecchi, que fechou o gol. Ele fez uma grande defesa ao impedir o arremate de Nadir Zortea. O Cagliari cresceu muito na parte final do primeiro tempo, mas não conseguiu tirar zero do placar.

Na etapa complementar, a Atalanta conseguiu colocar a bola no chão, mostrou menos nervosismo em campo e foi recompensada. Aos 21, Raoul Bellanova achou Zaniolo livre dentro da área em um lindo cruzamento. O atacante acertou um bonito chute no canto direito para fazer 1 a 0.

O segundo quase saiu aos 24. Lookman recebeu dentro da área e chutou na trave. A pressão da Atalanta era total ao mesmo tempo que o Cagliari não conseguia se recuperar do gol tomado. O time da casa não conseguiu pressionar o rival e saiu de campo com a oitava derrota na competição.

A Atalanta volta a campo para enfrentar o Empoli no domingo, às 14h, pelo horário de Brasília, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. No mesmo dia, às 11h, o Cagliari visita o Venezia no Pierluigi Penzo, em Veneza.