Neymar revela objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026: 'Tenho de estar focado nisso'

Neymar tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Mesmo sofrendo com lesões nos últimos dois anos, o jogador quer estar em campo na próxima edição do Mundial.

Em outubro de 2023, Neymar sofreu uma grave lesão em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo.

O atleta ficou praticamente um ano afastado dos gramados. Em novembro de 2024, Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal. Mas logo teve um problema no músculo posterior da coxa direita. Apesar do momento difícil, Neymar sonha com a Copa.

"Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho de estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube", afirmou Neymar, em entrevista ao "Bartoli Time", da RMC.

De acordo com o Al-Hilal, o atacante só voltará a jogar em 2025. A comissão técnica do Brasil, comandada por Dorival Júnior, acompanha a recuperação do camisa 10, que só deverá ser convocado quando ganhar ritmo de jogo pelo clube saudita. Desde a Copa de 2022, Neymar só esteve presente em 20 partidas da seleção.