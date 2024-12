Massa critica regulamento da Stock Car à espera do STJD e fala em 'problemas políticos'

Felipe Massa pode aumentar sua coleção de troféus neste fim de semana. O ex-piloto da Fórmula 1 poderá coroar sua melhor temporada da carreira na Stock Car com o título no domingo. O cenário não poderia ser mais perfeito: o velho conhecido Autódromo de Interlagos, que frequenta desde a infância. Massa, contudo, demonstra preocupação com a possibilidade de o campeão ser definido apenas dias ou semanas depois desta etapa final da competição, no tribunal esportivo.

"Isso é ruim para a categoria toda, né? Não é bacana para ninguém. Tem muitos problemas no regulamento", critica Massa, em entrevista ao Estadão. O experiente piloto se refere a decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do automobilismo que afetaram diretamente a classificação do campeonato.

A confusão começou no início de setembro após a disputa da etapa do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Duas equipes, a Crown e a TMG, perderam os pontos conquistados naquela corrida por suposto descumprimento do regulamento sobre "uso de aditivos em pneus". A desclassificação afetou o líder do campeonato, Felipe Baptista, Enzo Elias (Crown), Rafael Suzuki e o próprio Massa, da TMG. A determinação, no entanto, foi revertida em primeira instância, o que devolveu a pontuação de todos os punidos inicialmente, e agora aguarda julgamento no pleno do STJD.

Na prática, todos os pilotos do grid sabem que a decisão do título ficará para além deste fim de semana, podendo haver mudanças drásticas na classificação final do campeonato. "Eu confio 100% na minha equipe, tudo que fizemos não foi nada que seja contra o regulamento. Para mim, não me tira a confiança na equipe e nem o trabalho que fizemos o ano inteiro, de forma positiva e com merecimento", comentou Massa.

O piloto vê uma movimentação "política" nos bastidores. As equipes que estão longe da briga pelo título teriam sido as responsáveis pelas denúncias sobre supostas irregularidades nos carros da TMG e da Crown. "No final das contas, é um problema político que acaba tirando todo o trabalho e o glamour do campeonato. A questão é que há equipes que teriam também a possibilidade de disputar o título caso a gente seja desclassificado. São problemas políticos que acabaram movendo interesse de decisão no tribunal."

Massa acredita que problemas deste tipo poderiam ser resolvidos com ajustes no regulamento para o futuro. "O mais importante é termos um regulamento claro. Tem muito trabalho a ser feito para fazermos um regulamento correto. Isso é o mais importante", declarou.

Com a classificação atual, sem punições, o vice-campeão mundial de F-1 de 2008 ocupa o terceiro lugar, com 805 pontos. Está logo atrás do vice-líder Gabriel Casagrande (808) e a 39 do líder Felipe Baptista. A diferença não assusta porque a etapa final do campeonato até 137 pontos em disputa, sendo 80 pela vitória na corrida de domingo e 55 na sprint, no sábado. A pole position ainda colocará mais dois pontos em disputa.

"Sabemos que tem muitos bons pilotos, rápidos, nessa briga aí, são boas equipes. Espero um fim de semana eficiente, onde nada aconteça fora do regulamento esportivo. Até porque nunca fui um piloto de bater em ninguém. Espero que isso não aconteça comigo", projetou o piloto da TMG.

Em sua quinta temporada na Stock Car, Massa vive pela primeira vez a chance de ser campeão da principal categoria do automobilismo nacional. "Essa é a minha melhor temporada. Tivemos resultados muito bons, fomos constantes, mas, infelizmente, aconteceram alguns problemas, um pouco de falta de sorte, algumas quebras. Mas eu estou satisfeito com o que fizemos no ano, com o desenvolvimento do carro. Fui competitivo durante quase todo o campeonato."

FUTURO

Com ou sem título, Massa pretende seguir na categoria em 2025. O contrato ainda não foi assinado com sua atual equipe, mas está encaminhado. "Tenho bastante prazer em participar da Stock Car. É uma categoria super competitiva, que me dá aquilo que sinto falta no automobilismo que é a competição. Acredito que eu devo continuar, já avisei a equipe e estamos acertando os patrocinadores. Mas não tem nada assinado ainda."

A próxima temporada será de grandes mudanças para o campeonato. A Stock Car passará a contar com SUVs no lugar dos atuais sedans. "O carro vai ser mais leve, vai ter um motor completamente diferente, mais leve, deve ser de três a cinco segundos mais rápido que o deste ano. A ideia do SUV é muito boa para a categoria, trazendo marcas novas, situações diferentes de desenvolvimento. Será muito positivo", projetou Massa.

Confira a programação da última etapa da temporada da Stock Car:

Sábado - 14/12

9h40 - Classificação

16h - Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo - 15/12

14h30 - Corrida principal (50 minutos + 1 volta)