Guardiola culpa calendário por má fase do Manchester City e pede reforços

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, acredita que precisará de um elenco mais robusto para lidar com o calendário de jogos cada vez maior do futebol. Acostumado a trabalhar com estrelas de primeira linha e de ter total controle dos elencos que comanda, o treinador vem sofrendo com a série de lesões no elenco e com os resultados ruins da equipe inglesa, justamente na temporada em que a Uefa inchou a fase de grupos da Liga dos Campeões e a Fifa incluiu um extenso Mundial de Clubes.

"Isso me fez refletir que talvez você precise de um elenco com 25, 30 jogadores com este calendário. Será mais difícil financeiramente para o clube", disse Guardiola nesta sexta-feira. "As pessoas dizem: 'Qual é o problema?' O problema é o calendário", justificou o treinador.

Atual tetracampeão inglês, o City acumula uma sequência de sete derrotas e somente uma vitória nas últimas dez partidas. Os maus resultados recentes derrubaram a equipe para o quarto lugar no Campeonato Inglês, o qual chegou a liderar, e para 22º na Liga dos Campeões, sob ameaça de ficar fora do mata-mata.

"Estamos tristes, estou triste pelos jogadores pela maneira como eles correm e lutam nessas circunstâncias. Haaland, por exemplo, jogou todos os minutos, o que é incrível. Não sei onde estaríamos sem ele", disse Guardiola. "Nossos torcedores talvez estejam tristes. Eu entendo completamente porque talvez percamos sete jogos, oito jogos em uma ou em duas temporadas, e agora (perdemos em) um mês e meio."

Nomes de peso da como Rodri, Kevin de Bruyne, John Stones, Rúben Dias e Phil Foden se machucaram ou ficaram doentes na primeira metade da temporada, deixando o clube celeste desfalcado. "Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer para todos os clubes. Quando ganhamos a tríplice coroa (em 2023), os quatro campeonatos nacionais, tivemos uma, duas, três lesões, mas estávamos muito estáveis. É por isso que podíamos competir, e agora não podemos."

Em busca da recuperação, o Manchester City faz o clássico com o Manchester United, neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória será fundamental para o clube afastar a má fase e tentar se aproximar do líder Liverpool, que tem oito pontos a mais e um jogo a menos.