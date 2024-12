Bortoleto vai usar número cinco em seu carro no grid da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto irá usar o carro de número cinco na temporada 2025 da Fórmula 1. Será o primeiro ano do brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial. O piloto de 19 anos representará a Sauber-Audi. No último domingo, o piloto de 20 anos conquistou o título da Fórmula 2 na sua despedida da categoria.

O último piloto a usar o carro de número 5 na F-1 foi Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. O alemão deixou a F-1 em 2022. De acordo com regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), um número fica indisponível por dois anos após a retirada de um piloto. Assim, Bortoleto já pôde escolher a numeração.

O carro de número cinco já foi utilizado por outros grandes campeões, como Nigel Mansell, Fernando Alonso e Michael Schumacher. Outros três pilotos brasileiros também aderiram a numeração: Nelson Piquet (1980, 1981 e 1983), Emerson Fittipaldi (1971, 1972 e 1974) e Felipe Massa (2007).

Desde 2014, a FIA permite que os pilotos escolham números de dois a 99 para os bólidos. O número 1 fica para o atual campeão da temporada que, no entanto, não é obrigado a adotar tal numeração.

Bortoleto teve as primeiras experiências com um carro de F-1 nos testes de pós-temporada realizados em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, na última terça-feira. O piloto utilizou provisoriamente o número 98.