Pogba brinca sobre desejo de atuar no Corinthians de graça: 'Quero jogar com Memphis'

O francês Paul Pogba agitou os torcedores do Corinthians. O meio-campista, campeão do mundo em 2018, brincou sobre a possibilidade de atuar na equipe alvinegra, ao lado do atacante holandês Memphis Depay.

Na última quarta-feira, Iran Santana, o "Luva de Pedreiro", foi o convidado do programa "The Noite", do apresentador Danilo Gentili, do SBT. Em determinado momento da entrevista, ele fez uma ligação para Pogba.

Danilo Gentili perguntou quanto o jogador gostaria de receber para vir jogar no futebol brasileiro e atuar pelo Corinthians. "Com Memphis (Depay)? Nada. Zero", respondeu Paul Pogba.

O francês está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com a Juventus, da Itália. Nos últimos 15 meses, o atleta esteve afastado do futebol. Pogba recebeu uma punição por doping. Ele testou positivo para testosterona, em setembro de 2023.

Memphis Depay encerrou o ano como um dos destaques do Corinthians. O clube, que frequentou a zona do rebaixamento por um bom período na competição, emplacou uma série de nove vitórias seguidas e foi premiado com uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores de 2025.