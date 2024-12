Guarani libera o atacante Caio Dantas para acertar com o Atlético-GO

A novela acabou. Caio Dantas não seguirá no Guarani na temporada de 2025. Apesar do atacante, que foi vice-artilheiro da Série B com 11 gols, ter contrato com o time campineiro até o final do próximo ano, ele será liberado para acertar com o Atlético-GO e o alviverde receberá uma compensação financeira pela negociação que será de forma definitiva.

Além de um valor em dinheiro, que não foi revelado, o Guarani também negocia com o time goiano o empréstimo de pelo menos três jogadores para a disputa do Paulistão e da Série C do ano que vem. O acordo deve ser anunciado de forma oficial rapidamente.

Com isso, Caio Dantas se despede do Guarani após 35 jogos e 11 gols marcados, além de duas assistências. No começo do ano, ele teve uma rápida passagem pelo Vitória. Antes, jogou por Vila Nova, Botafogo-SP, Criciúma, Água Santa, Náutico, Sampaio Corrêa, Boavista, Cuiabá, entre outros.

O Guarani volta a disputar uma partida oficial somente na segunda quinzena de janeiro, quando se inicia o Campeonato Paulista. O time campineiro está no Grupo B, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

O jogo de estreia está agendado para o dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De qualquer forma, essa data ainda pode mudar, já que a FPF ainda não desmembrou a tabela com horários.