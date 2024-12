Ponte Preta garante permanência de Élvis e promete 14 reforços para 2025

A Ponte Preta prometeu um time totalmente novo para a temporada 2025. O presidente Marco Antonio Eberlin garantiu a permanência do meia Élvis e mais 14 reforços, sendo que quatro já foram confirmados: os laterais Artur e Maguinho, o volante Rodrigo Souza e o goleiro Diogo Silva.

Com a queda para a Série C, a saída de Élvis, um dos principais nomes da Ponte Preta, chegou a ser dada como certa. No entanto, a diretoria entende que o atleta é peça importante nesta retomada e detém a confiança da comissão técnica de Alberto Valentim, que logo no primeiro discurso saiu em defesa do meia.

Com 34 anos, Élvis disputou 45 jogos na temporada passada, marcou cinco gols e contribuiu com nove assistências. O vínculo vai até o fim do ano, mas há uma negociação bem encaminhada para a renovação de contrato.

O número de 14 reforços também é o de saídas do clube. Não permanecerão na Ponte em 2025: o goleiro Luan Ribeiro, os zagueiros Luis Haquin e Joilson, os laterais Igor Inocêncio, Heitor Rocha e Gabriel Risso, os volantes Ramon Carvalho e Emerson Santos, os meias Guilherme Portuga e Dodô, além dos atacantes Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Régis.

Em contrapartida, quatro nomes foram confirmados. Eberlin já afirmou que oito atletas já estão acertados com o clube, mas a tendência é que os 14 nomes sejam anunciados antes mesmo do fim de dezembro, até para Alberto Valentim já ter em mãos o grupo completo, visando o Paulistão.

A Ponte estreia no Paulistão diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.