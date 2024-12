Botafogo leva 3 do Pachuca e se despede da Copa Intercontinental na estreia

O Botafogo decepcionou nesta quarta-feira, fez uma partida monótona no estádio 974, em Doha, e se despediu da Copa Intercontinental da Fifa logo na estreia. A equipe campeã brasileira e continental poupou algumas estrelas no primeiro tempo, não mostrou forças para segurar o Pachuca e foi derrotada por 3 a 0. Os mexicanos avançam para a próxima etapa e medirão forças com o Al-Ahly na semifinal, no sábado, às 14h. O ganhador do duelo enfrentará o Real Madrid na final.

Com tempo escasso de intervalo entre a conclusão do Brasileirão e a viagem para o Catar, o Botafogo sucumbiu em um cenário semelhante ao vivido pelo Palmeiras no início de 2021. Além dos botafoguenses e palmeirenses, também caíram na estreia Internacional, Atlético-MG e Flamengo em outras ocasiões. Diferentemente de outros anos, nesta edição não há disputa de terceiro ou quarto lugar. Assim, o Botafogo já entra de férias e coloca um ponto final em uma temporada memorável.

O técnico Artur Jorge optou por poupar quatro importantes atletas. Segundo o português, o objetivo era dosar as energias. Assim, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada foram preservador. Em suas posições, entraram Cuiabano, Allan, Eduardo e Matheus Martins na escalação inicial.

A partida começou afeita aos mexicanos. O Pachuca foi melhor nos primeiros minutos, criou oportunidades e deu trabalho ao goleiro John. O Botafogo apostou na velocidade dos contragolpes e era pressionado na saída de bola. Houve reclamação das duas partes por penalidades máximas, mas a arbitragem ignorou ambas.

O duelo foi perdendo intensidade ao longo da etapa inicial. Os lances de perigo diminuíram. As duas equipes pareciam cansadas. Os brasileiros ainda tinham o argumento dos jogos consecutivos e da longa viagem às vésperas da estreia, mas o Pachuca não entrava em campo para partidas oficiais havia mais de um mês.

Luiz Henrique foi o destaque botafoguense, mas, de uma maneira geral, o desempenho ficou aquém do esperado. Os mexicanos foram melhores e perderam a oportunidade de encerrar os 45 primeiros minutos à frente do marcador.

No segundo tempo, o Pachuca persistiu como o melhor em campo e não demorou para balançar as redes. O marroquino Idrissi deixou dois jogadores do Botafogo no chão dentro da área e anotou um golaço em Doha, aos 5 minutos, colocando os mexicanos em vantagem.

Perdendo o jogo, o Botafogo teve de forçar uma dinâmica diferente. Artur Jorge colocou em campo os titulares poupados, mas de nada adiantou. Aos 22, erro na saída de bola do Botafogo entregou um presente para Deossa, que do lado esquerdo da grande área, acertou um chute cruzado e contou com a falha de John para ampliar o marcador a favor do Pachuca.

A pressa do Botafogo abriu espaços na defesa e permitiu que os mexicanos aproveitassem. Os autores dos gols armaram belo contragolpe concluído por Rondón, que, aos 35 minutos, balançou as redes e confirmou a vitória do Pachuca.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 X 3 PACHUCA

BOTAFOGO - John; Ponte (Tiquinho Soares), Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore, Allan (Marlon Freitas) e Eduardo (Almada); Luiz Henrique, Igor Jesus (Júnior Santos) e Matheus Martins (Savarino). Técnico: Artur Jorge.

PACHUCA - Moreno; Luis Rodríguez, Micolta, Barreto (Cabral) e Bryan González; Montiel, Pedraza (Sergio Hernández) e Bautista (Deossa); Alfonso González (Mena), Rondón e Idrissi (Saldivar). Técnico: Guillermo Almada.

GOLS - Idrissi, aos 5, Deossa, aos 22, e Rondón, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cuiabano, Bryan González e Alfonso González.

ÁRBITRO - Danny Makkelie (HOL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 974, em Doha, no Catar.