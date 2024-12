Barcelona, Milan e Arsenal vencem; City é derrotado pela Juventus na Liga dos Campeões

Barcelona, Milan e Arsenal venceram seus jogos nesta quarta-feira na sexta rodada da Liga dos Campeões. Já o Manchester City foi até a Itália e aumentou sua série de maus resultados, ao ser derrotado pela Juventus.

Na Alemanha, o Barcelona obteve importante vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund. Todos os gols saíram na segunda etapa. O brasileiro Raphinha abriu o placar, Guirassy empatou de pênalti, enquanto Torres colocou a equipe espanhola novamente. Guirassy voltou a empatar para o time alemão, mas Torres garantiu os três pontos para os visitantes.

O Barcelona chegou aos 15 pontos em segundo lugar, só atrás do Liverpool, que acumula 18. Já o Borussia Dortmund permanece com 12.

Em Turim, o Manchester City aumentou seu calvário, ao perder para a Juventus por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados pelo artilheiro Vlahovic e por McKennie. O time italiano chega aos 11 pontos (14º lugar) e aumenta sua chances de classificação para as oitavas de final, enquanto os ingleses seguem com oito (22º lugar).

Em Londres, com dois gols de Saka e um de Havertz, o Arsenal bateu o Monaco, por 3 a 0, e subiu para os 13 pontos (3º lugar), deixando o rival francês com 10 (16º).

Em Milão, o Milan não decepcionou seus torcedores, mas teve de suar até o final para superar o Estrela Vermelha por 2 a 1. Rafael Leão abriu o placar o time milanês e Radonjic empatou para os visitantes. Abraham no final deu a vitória para a equipe anfitriã.

O Milan tem 12 pontos (12 lugar) e o Estrela Vermelha, uma das piores campanhas, soma apenas três, em 31º lugar.

Confira os resultados desta quarta-feira da Liga dos Campeões:

Atlético de Madrid 3 x 1 Slovan Bratislava

Lille 3 x 2 Sturm Graz

Milan 2 x 1 Estrela Vermelha

Arsenal 3 x 0 Monaco

Benfica 0 x 0 Bologna

Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona

Feyenoord 4 x 2 Sparta Praga

Juventus 2 x 0 Manchester City

Stuttgart 5 x 1 Young Boys