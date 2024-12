Atacante do Botafogo viraliza com provocação ao Palmeiras: 'Porco é bacon, p****'

O atacante Jeffinho, do Botafogo, se empolgou com a conquista do título do Campeonato Brasileiro no último domingo. No estádio Engenhão, após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, o jogador provocou o Palmeiras. Um vídeo nas redes sociais viralizou nos últimos dias.

Além de tripudiar do Palmeiras, Jeffinho também provocou a presidente do clube alviverde, Leila Pereira. "Pode oferecer dinheiro, pode oferecer avião, pode oferecer até a... Vai se f**** Aqui é Botafogo! Porco é bacon, p****!", afirmou Jeffinho.

O Botafogo encerrou o Campeonato Brasileiro com 79 pontos. O Palmeiras foi o vice-campeão, com 73. A equipe carioca não conquistava a competição nacional desde o ano de 1995. O time carioca também foi campeão em 1968.

Palmeiras e Botafogo travaram enorme rivalidade em 2023 e 2024. Além de disputarem o título do Campeonato Brasileiro na atual temporada, os times se enfrentaram nas oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe botafoguense também levou a melhor.

No ano passado, contudo, com uma grande arrancada no fim do campeonato, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo na tabela e ficou com o troféu do Brasileirão em 2023.