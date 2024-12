Artur Jorge vê Botafogo apático e evita culpar cansaço após eliminação

Um misto de decepção e reconhecimento pela superioridade do adversário marcou a entrevista do técnico Artur Jorge após a derrota do Botafogo para o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental em Doha.

Com o olhar perplexo, o treinador português não quis jogar a culpa da derrota no cansaço. "Eles foram mais eficazes. Não foi a partida que gostaríamos de fazer. Estou satisfeito com que os jogadores procuraram fazer e fizeram. Esse é o sentimento. Hoje é um resultado negativo, mas de uma equipe que vai procurar fazer o melhor já no próximo desafio", afirmou.

Em meio ao clima de tristeza, Artur Jorge procurou valorizar a entrega da equipe na caminhada que levou o time a disputar a Copa Intercontinental após vencer a Copa Libertadores e vir de um título do Brasileirão.