Artur Jorge deixa permanência no Botafogo em aberto após revés: 'Tomar decisões racionalmente'

Ainda refém das cicatrizes pela derrota de 3 a 0 do Botafogo para o Pachuca, pela Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, o técnico Artur Jorge deixou a questão sobre a sua permanência no clube carioca indefinida.

Ao ser questionado se a temporada 2025 seria uma extensão do seu trabalho à frente da equipe alvinegra, o treinador português foi evasivo em sua resposta aos jornalistas.

"Primeiros vamos tentar digerir tudo isso. Tivemos uma temporada extraordinária, de grande sucesso e deixamos o nosso nome na história do clube. Conquistamos títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Agora é discernir as emoções para tomar as decisões racionalmente depois", afirmou o treinador.

Com o retorno antecipado, os jogadores do Botafogo entram em férias e a reapresentação está marcada para o início de janeiro. Neste período, além de tratar da permanência de Artur Jorge, a diretoria vai começar a discutir a definição do elenco.

Além do Campeonato Carioca, que terá início no primeiro mês do próximo ano, o Botafogo terá pela frente o rival Flamengo pela final da Supercopa Rei, que reúne o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil. O encontro está marcado para o dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém.