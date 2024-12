Já no Catar, Júnior Santos prevê Botafogo jogando na base da superação na Copa Intercontinental

Após 18 horas de viagem, a delegação do Botafogo já se encontra no Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O campeão brasileiro e da Copa Libertadores mal teve tempo para celebrar suas conquistas recentes. E, nesta terça-feira, já faz seu primeiro treino no país que recebeu a Copa do Mundo de 2022.

Logo após o desembarque, o atacante Júnior Santos não escondeu o cansaço pela longa sequência de jogos decisivos, viagens e mais partidas. "Agora vai na superação. O calendário é muito apertado, jogamos praticamente hoje, já viajamos, chegamos. Dormirmos um pouco e já vamos treinar daqui a pouco. E amanhã já jogamos. Vai ter que ser na superação mesmo. Mas vamos descansar bem para poder fazer uma boa partida", disse o jogador, em entrevista ao canal SporTV.

O Botafogo entrou em campo no domingo, quando venceu o São Paulo por 2 a 1, no Engenhão. O triunfo assegurou a conquista do Brasileirão. Do estádio, a delegação já se dirigiu diretamente para o aeroporto, onde embarcou rumo ao Catar. O avião fez uma parada no Marrocos para reabastecer. E chegou ao seu destino final na noite de segunda-feira, pelo horário de Brasília.

"Consegui dormir um pouco durante o voo. Vamos dormir mais um pouco para já pensar na partida de amanhã", disse o artilheiro da Copa Libertadores, com 10 gols. O grupo fará o primeiro treino nesta terça, por volta das 11 horas, pelo horário de Brasília. Será a única atividade antes da estreia na Copa Intercontinental, o torneio que substitui o antigo Mundial de Clubes da Fifa.

A estreia será contra o Pachuca, do México, na quarta-feira, às 14 horas (de Brasília). O local da partida será o estádio 974, um dos que recebeu partidas da Copa de 2022.