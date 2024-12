Vitória confirma renovação de contrato de Thiago Carpini até final de 2025

O Vitória confirmou a renovação contratual do técnico Thiago Carpini para a próxima temporada. O treinador segue no clube até dezembro de 2025 e agora vai participar do planejamento para o ano que vem. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota.

O treinador mantém a comissão técnica para o novo desafio no clube baiano, que disputa Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro em 2025.

Carpini foi contratado após a quinta rodada do Brasileirão, para o lugar do técnico Léo Condé. No time baiano, ele liderou uma reação que teve início no segundo turno, salvando o time do rebaixamento e garantindo a classificação para a Copa Sul-Americana. O Vitória encerrou a temporada na 11ª posição.

"Renovamos com Carpini. Será nosso treinador para a temporada 2025. Temos que acreditar em nossas convicções. A gente fez uma reunião com os atletas e disse que iria com Carpini até o final. Ele teve 45% de aproveitamento geral, um bom número. Foi o condutor do nosso projeto de recuperação no segundo turno. Ele já participa ativamente das nossas contratações", disse Fábio Mota.

No comando do Vitória, Carpini somou 34 jogos, com saldo de 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas, totalizando um aproveitamento de 45%. Com ele, a equipe marcou 41 gols e sofreu 43.