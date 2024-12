Renato Gaúcho chora em vídeo de despedida do Grêmio: 'Não sou perfeito'

O técnico Renato Gaúcho não seguirá no comando do Grêmio para o ano de 2025. A decisão foi tomada após reunião com a diretoria do clube gaúcho nesta segunda-feira. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele se despediu do Grêmio, agradeceu dirigentes e torcedores e não conteve o choro no momento do adeus.

"Queria agradecer a todos de coração pela força, pelo apoio e carinho de sempre, em especial para a geral do Grêmio que sempre esteve com o grupo, com o clube nos momentos mais difíceis. Agradecer ao presidente Alberto Guerra, por todo o apoio que me deu neste tempo todo. Um presidente, como os outros, que sempre teve linha direta comigo. Agradecer a diretoria do Grêmio, sempre presente e nos apoiando. E não poderia deixar de falar do meu grupo, excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre esteve junto", disse o treinador, com a voz embargada.

Bastante emocionado, Renato Gaúcho afirmou que a decisão neste momento foi "a correta". "Não tivemos um problema sequer. Fico lisonjeado quanto a isso. Agradecer todos os funcionários do clube, é difícil para mim, porque estar à frente de um grande clube, com uma grande torcida, tenho amizade muito grande com os jogadores, funcionários, diretoria... De repente, tem que dar um tempo. Conversei com várias pessoas e acho que foi a decisão certa para o momento", continuou.