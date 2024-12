Renato Gaúcho decide não renovar contrato e deixa Grêmio após críticas e polêmicas

Renato Gaúcho deixou o comando do Grêmio nesta segunda-feira. Em comunicado, o clube de Porto Alegre informou que o treinador decidiu não renovar seu contrato para a próxima temporada. O experiente técnico encerra sua quarta passagem pelo time após críticas e polêmicas nas últimas semanas.

"O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o clube", informou a direção do clube, em comunicado.

O trabalho de Renato, que terminou em 14º, com 45 pontos, do Campeonato Brasileiro, já era contestado desde o começo do ano, apesar do título do Campeonato Gaúcho. Sem a principal estrela de 2023, Luis Suárez, a equipe não conseguiu desempenhar bom futebol em nenhum momento da temporada.

O técnico sempre atribuiu isso à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio. O desastre, de fato, prejudicou o Grêmio, afetando a Arena e o centro de treinamento, além da rotina dos atletas. Entretanto, não impediu que o Internacional, também de Porto Alegre, conseguisse uma retomada no segundo semestre, o que não se repetiu no clube tricolor.

Na Copa Libertadores, o time tricolor foi eliminado pelo Fluminense, nas oitavas de final, após uma fase de grupos complicada, em que precisou buscar a classificação nos últimos três jogos. Também nas oitavas de final, mas da Copa do Brasil, o clube caiu para o Corinthians.

A 14ª posição do Brasileirão garantiu o Grêmio na Copa Sul-Americana de 2025, comemorada pela direção. A classificação só foi confirmada após finalizado o jogo entre Juventude e Cruzeiro, vencido pelos mineiros por 1 a 0, que impediu o alviverde gaúcho de entrar no torneio continental.

A temporada é saldo de uma relação que se tornava praticamente insustentável entre torcida e o grupo tricolor. O nome de Renato Gaúcho, maior ídolo gremista, passou a ser vaiado nos anúncios de escalação no sistema de som da Arena do Grêmio. Isso motivou até mesmo que o técnico fosse anunciado antes da escalação, para reduzir as vaias.

No domingo, após a derrota para o Corinthians por 3 a 0, o Grêmio organizou uma homenagem para Pedro Geromel, que se aposentou do futebol. Jogadores e dirigentes acompanharam a ação no gramado, com torcedores que ficaram no estádio após o jogo. Renato, porém, foi para o vestiário.

O clima ruim já havia se estendido também para entrevistas de Renato. Recentemente, ele chegou a ameaçar "expor" o nome de jornalistas, que, segundo ele, "a torcida saberia quem são". Depois, retratou-se, dizendo ter sido mal interpretado. A tensão continuou. Renato chegou a impedir seus jogadores de concederem entrevistas na zona mista. Ele ainda proferiu ofensas ao presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (Acergs).

Esta foi a quarta passagem de Renato pelo Grêmio como treinador. Ele chegou em setembro de 2022, anunciado ao mesmo tempo que o clube comunicou a demissão de Roger Machado, hoje no Internacional.

Neste período, Renato conquistou dois Campeonatos Gaúchos (2023 e 2024) e a Recopa Gaúcha de 2023. No ano passado, o time foi vice-campeão brasileiro, a dois pontos do Palmeiras. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador. Ele é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Neste ano, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

Ainda não há definição sobre quem será o técnico do Grêmio na próxima temporada. Tite, sem clube desde que foi demitido do Flamengo, seria um dos cotados, assim como Crespo, ex-São Paulo e livre no mercado desde que pediu demissão do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Outro cotado é o português José Peseiro, com passagens por seleção da Nigéria, Sporting e Porto.