Estêvão é destaque e Botafogo domina seleção do prêmio Bola de Prata; veja vencedores

O atacante Estêvão, do Palmeiras, foi o grande destaque do prêmio Bola de Prata da ESPN, realizado nesta segunda-feira. O jogador de 17 anos foi eleito o craque do Brasileirão, sendo escolhido também na categoria Revelação e para a Seleção do Campeonato. O campeão Botafogo dominou a equipe ideal, com seis nomes. Na categoria feminina, o Corinthians foi o principal vencedor, além de emplacar Vic Albuquerque como melhor jogadora.

O prêmio de melhor treinador do Brasileirão feminino ficou com Lucas Piccinato, do campeão Corinthians, que disputava como Camila Orlando, do Palmeiras, e Thiago Viana, do São Paulo. No futebol masculino, Artur Jorge, campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, superou Abel Ferreira, do Palmeiras, e Roger Machado, do Internacional.

A palmeirense Amanda Gutierres e a corintiana Gabi Portilho formaram o ataque do time feminino, em disputa que também incluía a cruzeirense Byanca Brasil. Já o ataque masculino teve o botafoguense Luiz Henrique e o palmeirense Estêvão desbancando o flamenguista Pedro, que concorreu mesmo lesionado desde setembro.

No meio-campo, as eleitas foram Duda Sampaio (Corinthians), Micaelly (Ferroviária) e Vic Albuquerque (Corinthians). Fabíola Sandoval, do Cruzeiro, também concorreu. Entre os homens, os vencedores foram Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians) e Savarino (Botafogo), primeiro venezuelano a ser premiado em uma edição de Bola de Prata. O quarto nome concorrente ao prêmio era Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Os prêmios de melhor goleira e goleiro ficaram, respectivamente, com John, do Botafogo, e Carlinha, do São Paulo. A dupla de zaga feminina é formada por Luana Sartório, da Ferroviária, e Daniela Arias, do Corinthians, que superaram a concorrência da cruzeirense Vitória Calhau. Os zagueiros do time masculino foram Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Bastos Quissanga, do Botafogo, que teve seu companheiro Alexander Barboza entre os concorrentes.

Para as lateral-direita, William, do Cruzeiro, e Kati, da Ferroviária, levaram os prêmios. Os escolhidos para o lado esquerdo foram o argentino Bernabei, do Internacional, e a experiente Tamires, do Corinthians. O time do Parque São Jorge também emplacou Vitoria Yaya como volante, enquanto a seleção masculina teve Marlon Freitas, capitão do Botafogo.

O atacante Alerrando, do Vitória, levou o prêmio de gol mais bonito do Brasileirão. Artilheiro ao lado de Yuri Alberto, com 15 gols cada, ele ganhou o prêmio pela pintura de bicicleta no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro. Bia Menezes, do São Paulo, ficou com a premiação da edição feminina.

A cerimônia contou com a presença de Marta. Aos 38 anos, a Rainha do futebol recebeu o prêmio Bola de Ouro "hors concours". "Isso não representa somente a Marta, mas todo o futebol feminino", disse a atleta. A meio-campista Vic Albuquerque, do Corinthians, foi eleita a melhor jogadora.

A Bola de Ouro na categoria masculina ficou com Estêvão, do Palmeiras. Com apenas 17 anos, a joia alviverde é o atleta mais jovem na história a receber o prêmio. "Eu não teria este prêmio se não fosse o Palmeiras", disse o craque, que levou a melhor sobre Alan Patrick, do Internacional, e Savarino, do Botafogo.

Confira a lista dos premiados do Bola de Prata deste ano:

Seleção masculina: John (Botafogo); William (Cruzeiro), Bastos (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo) Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians) e Savarino (Botafogo); Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo). Técnico: Artur Jorge (Botafogo).

Revelação: Estêvão (Palmeiras)

Bola de Ouro: Estêvão (Palmeiras)

Seleção feminina: Carlinha (São Paulo); Kati(Ferroviária), Daniela Arias (Corinthians), Luana Sartório (Ferroviária) e Tamires (Corinthians); Vitoria Yaya (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians), Fabíola Sandoval (Cruzeiro) e Vic Albuquerque (Corinthians) e Amanda Gutierres (Palmeiras); Gabi Portilho (Corinthians). Técnico: Lucas Piccinato (Corinthians)

Revelação: Letícia Monteiro (Ferroviária)

Bola de Ouro: Vic Albuquerque (Corinthians)