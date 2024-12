Red Bull Bragantino goleia o Criciúma e escapa do rebaixamento à Série B

O Red Bull Bragantino confirmou a sua permanência na elite nacional na próxima temporada ao golear por 5 a 1 o Criciúma, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista deixou a zona de rebaixamento somente nesta última rodada, condenando à Série B o Athletico-PR, ao lado do próprio Criciúma, Cuiabá e do Atlético-GO.

Após sua segunda vitória consecutiva, o Bragantino atingiu os 44 pontos. O time paranaense ficou com 42 pontos ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG). O Fluminense, outro ameaçado, também se livrou. Esta foi a segunda vitória seguida do Bragantino, que antes acumulou uma série de 12 jogos sem vencer. Mas o time renasceu ao ganhar por 2 a 1 do Athletico, em Curitiba (PR) na rodada anterior.

Com o estádio cheio, o Bragantino iniciou o jogo no ataque, fazendo pressão e acuando o Criciúma em seu campo de defesa. Assustou aos nove, quando Lincoln ateu de voleio no meio da área e isolou por cima do travessão.

Três minutos depois saiu o gol. Lincoln cobrou falta na intermediária e dentro da área houve desvio de caneca e um toque na defesa. A bola sobrou para o chute de primeira de Juninho Capixaba. A defesa ainda pediu impedimento, mas não houve: 1 a 0, aos 12 minutos.

O Criciúma ainda ensaiou uma reação, mas encontrou a defesa do time paulista bem armada. O Bragantino não se acomodou e manteve seu ritmo ofensivo, tanto que marcou o segundo gol aos 29 minutos. Após avanço pelo direita, o cruzamento saiu rasteiro nas costas da defesa. Vinicinho apareceu para desviar no canto.

Mas o visitante tentou ir para cima. Aos 32, Jhonata Robert soltou a bomba e Cleiton espalmou para fora e o goleiro evitou o gol aos 34 minutos ao saltar e desviar a cabeçada de Arthur Caíke. A pressão foi recompensada pelo gol aos 38. Marcelo Hermes cobrou escanteio do lado esquerdo e Rodrigo subiu bem alto na segunda trave para cabecear no ângulo.

Faltou ao time paulista jogar mais sem a bola e valorizar a sua posse, esfriando o jogo que, no início, pareceu todo a seu favor. O Criciúma não esmoreceu, foi valente e lutou bastante.

O segundo tempo começou com o Criciúma no ataque, mas quem marcou foi o Bragantino, aos nove minutos, Jhon Jhon fez o levantamento do lado direito e Eduardo Sasha subiu no segundo pau, cabeceando no canto direito do goleiro Gustavo. Este é o 15º gol dele no ano, o quinto nesta reta final da temporada, o que o coloca com um dos grandes responsáveis pela reação do time.

Sasha ainda marcou um gol aos 17, mas o lance não valeu porque a bola tocou em seu braço após uma disputa no alto com o goleiro Gustavo. Enquanto os jogadores reclamavam, o Criciúma desceu e Juninho Capixaba teria segurado Jhonata Robert dentro da área, em pênalti marcado pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio. Mas o VAR o acionou e o lance acabou anulado.

Após o susto, um contra-ataque matou o jogo. Henry Mosquera tinha acabado de entrar no lugar de Sasha e foi acionado em velocidade. Na frente da área ele bateu por baixo de Gustavo: 4 a 1.

Após a vantagem, o técnico Fernando Seabra reforçou sua defesa, passando a atuar com três zagueiros e fixando Guilherme Lopes como ala esquerdo no lugar de Vinicinho. Mas o Criciúma não tinha mais forças para reagir e ainda levou o quinto gol aos 35 minutos. Mosquera entrou na área em disparada, passou por dois adversários e cruzou na pequena área para o complemento de John John. Final com goleada e ao grito e "olé" da torcida.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 5 X 1 CRICIÚMA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista, Lincoln (Vitinho) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Henry Mosquera) e Vinicinho (Guilherme Lopes). Técnico: Fernando Seabra.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Jhonata Robert (Eliédson) e Ronald Lopes; Pedro Rocha (Bolasie) e Arthur Caíke (Eduardo Melo). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Juninho Capixaba, aos 12, e Vinicinho, aos 29, e Rodrigo, aos 38 minutos do primeiro tempo. Eduardo Sasha, aos 9, Henry Mosquera, aos 24, e John Jhon, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vinicinho (Red Bull Bragantino); Barreto, Tobias Figueiredo e Newton (Criciúma).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 291.655,00.

PÚBLICO - 9.110 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).