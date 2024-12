Premiação do Brasileirão: Botafogo fatura valor de Almada e Luiz Henrique com títulos de 2024

A confirmação do título do Brasileirão pelo Botafogo garantiu a premiação de R$ 48 milhões ao clube carioca. Além disso, a equipe alvinegra já tinha faturado US$ 23 milhões de dólares (R$ 192 milhões) pelo título da Libertadores e outros R$ 5,6 milhões pela participação na terceira fase e nas oitavas de final da Copa do Brasil. O montante chega a R$ 245 milhões.

O valor 'paga' as duas contratações mais caras do clube e da história do futebol brasileiro. Luiz Henrique foi negociado junto ao Real Betis, da Espanha, por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões, na época). O atacante foi a maior compra de um clube do País, desbancado pelo negócio do Botafogo com Thiago Almada.

O clube de John Textor pagou 25 milhões de euros (R$ 137 milhões, na época) para contratar o argentino do Atlanta United, da MLS. Somados, os valores pagos pelos dois chegam a R$ 243,6 milhões, cerca de R$ 1,4 milhão a menos que o faturamento alvinegro com premiações em 2024.

Desde a chegada de John Textor, que comprou 90% das ações da SAF do Botafogo, o clube pôde trabalhar para amortizar dívidas e fazer movimentos ousados no mercado. O CEO da SAF, Thairo Arruda, elogiou o "super time" e reiterou qualidades da gestão.

"O reflexo desse trabalho é a redução da dívida histórica do clube associativo, na casa de R$ 1,1 bilhão. Devemos fechar o balanço com R$ 600 milhões de passivo. Enquanto estamos evoluindo as receitas, estamos reduzindo o passivo histórico. Isso é gestão, comprometimento. O John (Textor) quer fazer o melhor para o Botafogo para que ele também tenha sucesso", declarou após o título do Brasileirão.

A premiação do Brasileirão é, na verdade, os valores pagos pela Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato até este ano. O montante é de R$ 481,6 milhões, divididos de maneira proporcional conforme a classificação. O valor do campeão Botafogo corresponde a 10% do total. Desde 2021, quem é rebaixado não entra na divisão.

TRANSMISSÃO DIVIDIDA EM 2025

O fim do contrato com a Globo rachou os clubes brasileiros entre a Libra e a Liga Forte União (LFU), que negociam os direitos de transmissão do Brasileirão. Clubes do último bloco já receberam parte dos valores.

A LFU, com Botafogo, Corinthians, Internacional, Fortaleza, Cruzeiro, Vasco, Juventude, Fluminense, além de Mirassol, Sport e Ceará, terá 209 jogos do Brasileirão 2025. Já a Libra, com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória, Red Bull Bragantino, e Santos, 171.

Por enquanto, a Libra assinou com a própria Globo, em março. O contrato dura cinco anos e deve render R$ 5,5 bilhões às equipes, prevendo a transmissão das partidas em todas as plataformas do Grupo Globo - TV aberta e fechada, streaming e pay-per-view - na condição de mandantes dos clubes que integram o bloco.

Anualmente, a emissora pagará R$ 1,1 bilhão, sem contabilizar o Première, para membros de Libra, já que em 2025 serão nove clubes do bloco na Série A. Se a quantidade fosse menor, o valor cairia para R$ 1 bilhão.

Já a LFU, com 11 clubes na Série A de 2025, separou suas partidas em pacotes. Um é com a Record e o YouTube, que transmitirá pela CazéTV. Outro está fechado com o Amazon Prime Vídeo. Os valores somados representam uma receita anual na Série A superior a R$ 750 milhões. Anualmente, cada pacote custará cerca de R$ 380 milhões.

Restam quatro pacotes em negociação. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, a LFU negocia com cinco interessados: Warner Bros, Disney+, DAZN, Globo e Google.

VEJA QUANTO CADA CLUBE FATUROU COM O BRASILEIRÃO 2024

Botafogo - R$ 48,1 milhões

Palmeiras - R$ 45,7 milhões

Flamengo - R$ 43,3 milhões

Fortaleza - R$ 40,9 milhões

Internacional - R$ 38,5 milhões

São Paulo - R$ 36,1 milhões

Corinthians - R$ 33,7 milhões

Bahia - R$ 31,3 milhões

Cruzeiro - R$ 28,8 milhões

Vasco - R$ 26,4 milhões

Vitória - R$ 20,7 milhões

Atlético-MG - R$ 19,2 milhões

Fluminense - R$ 17,8 milhões

Grêmio - R$ 17,3 milhões

Juventude - R$ 16,8 milhões

Red Bull Bragantino - R$ 16,3 milhões

Athletico-PR, Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá não recebem valores de transmissão.