Luiz Henrique é eleito o craque do Brasileirão e Botafogo domina seleção do campeonato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite deste domingo o craque do Brasileirão e os nomes que compõem a seleção do Campeonato Brasileiro, torneio encerrado com o título do Botafogo. Atletas do clube alvinegro são maioria entre os escolhidos em votação feita junto a treinadores, capitães dos times e jornalistas.

Luiz Henrique, atacante do Botafogo, foi o escolhido como craque do Campeonato Brasileiro. Além dele, os botafoguenses que compõem a "equipe ideal" são: o goleiro John, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas. O treinador escolhido pela maioria também é do Botafogo, o português Artur Jorge.

Vice-campeão brasileiro, o Palmeiras conta somente com um atleta na seleção da CBF. O garoto Estêvão foi apontado como um dos melhores atacantes e ganhou o prêmio de revelação da temporada. Na votação de craque feita com torcedores, o vencedor foi o corintiano Rodrigo Garro, que compõem o meio-campo ideal do Brasileirão deste ano.

A seleção do Brasileirão é composta ainda por atletas do Flamengo, terceiro colocado, e Internacional, quinto. O time rubro-negro leva para a equipe ideal o lateral-direito Wesley e o volante Gerson. Enquanto o conjunto colorado é representado pelo lateral-esquerdo Bernabei e o meia Alan Patrick. O Bahia ficou com o prêmio de Fair Play por ter sido o time com menos cartões vermelhos no Brasileirão, apenas um.

A CBF também confirmou que a entrega do troféu Roberto Dinamite aos artilheiros Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, acontecerá provavelmente na terça-feira na sede da entidade. Cada atleta vai faturar R$ 175 mil - eles marcaram 15 gols cada ao longo do campeonato. O jogador do time de Salvador, inclusive, teve seu gol de bicicleta diante do Cruzeiro, pela 23ª rodada, eleito o mais bonito do ano.

Thiago Maia, do Internacional, Diego Costa, do Grêmio, e Nenê, do Juventude, foram escolhidos pela CBF para receber o prêmio "Não é só futebol" pela contribuição que deram ao povo gaúcho na luta contra os prejuízos causados pelas enchentes do início do ano.

Confira a seleção do Brasileirão anunciada pela CBF:

Goleiro: John (Botafogo)

Zagueiros: Alexander Barboza (Botafogo) e Bastos (Botafogo)

Lateral-direito: Wesley (Flamengo)

Lateral-esquerdo: Bernabei (Internacional)

Volantes: Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo)

Meias: Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional)

Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras)

Técnico: Artur Jorge (Botafogo)