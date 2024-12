Gabriel Bortoleto chega em segundo em Abu Dabi e conquista o título da Fórmula 2

Gabriel Bortoleto é o grande campeão da temporada de 2024 da Fórmula 2. Neste domingo, o piloto brasileiro ficou na segunda colocação na corrida de Abu Dabi, o que foi suficiente para assegurar o título da categoria.

O francês Isack Hadjar, rival direto do brasileiro na disputa pelo título, ficou travado na largada da prova em Abu Dabi. Ele precisou receber ajuda para voltar aos boxes. Assim, o francês caiu para o último lugar. O vencedor do GP foi o paraguaio Joshua Durksen.

Gabriel Bortoleto irá disputar a Fórmula 1 a na próxima temporada. Ele irá representar o Brasil na escuderia Sauber. O País não tem um representante na Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa estava nas pistas.

"Muita gente desconfiou que eu não iria conseguir quando eu estava na FRECA, mas ganhei a F3 e a F2 seguidas. Isso mostra que o brasileiro nunca desiste. A gente tem muita resiliência. A gente é um povo que supera qualquer barreira. Obrigado a todos os brasileiros e a todo mundo que me ajuda, que me apoia nas redes sociais. Esse título é para vocês. Mais para vocês do que para mim mesmo. Isso mostra o quanto o Brasil é forte. E eu vou voltar a representar vocês na Fórmula 1", disse Gabriel Bortoleto após a conquista.

"É a melhor sensação do mundo, não consigo explicar o que estou sentindo agora. Tanta adrenalina, alegria, todos estão aqui me apoiando, todo o Brasil me assistindo às 6h da manhã. Consegui retribuir essa alegria em um domingo pela manhã. É um sonho, é espetacular. Não estou pensando muito, estou em outra dimensão", comemorou.

Gabriel Bortoleto começou a corrida em Abu Dabi com 5,5 pontos de vantagem para o vice-líder Isack Hadjar. O piloto brasileiro largou na segunda posição, logo à frente do rival francês. Com o problema de Hadjar no início, Bortoleto teve uma corrida sem sustos. Ao cruzar a linha de chegada na segunda posição, ele encerrou o campeonato da Fórmula 2 com 214,5 pontos contra 192 de Hadjar.