Cruzeiro vence o Juventude em despedida do Brasileirão, mas fica fora da Libertadores

Após quatro jogos, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, justamente na 38ª e última rodada da competição. Neste domingo, visitou o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e venceu por 1 a 0, com gol do jovem Tevis.

Apesar da vitória, o Cruzeiro não conseguiu a última vaga para a Libertadores, que ficou com o Bahia, oitavo com 53 pontos após vencer o Atlético-GO por 2 a 0. O Cruzeiro ficou em nono, com 52, se classificando à Copa Sul-Americana.

A derrota foi ruim para o Juventude, que terminou em 15º lugar com 45 pontos e não conseguiu vaga à Sul-Americana por ter uma vitória a menos do que o Grêmio (12 a 11).

Os dois times iniciaram o jogo com muitas ações ofensivas, mas com chutes sem perigo. Até que Erick, do Juventude, recebeu na área e chutou forte perto do travessão.

Mas quem abriu o placar foi o Cruzeiro, aos 30 minutos. Lucas Silva puxou rápido ataque, avançou até a entrada da área e rolou para Tevis. O jogador de 18 anos dominou e chutou rasteiro, no cantinho, para fazer seu primeiro gol como profissional.

O Juventude quase empatou em cabeceio de Lucas Barbosa, mas a bola tocou em Matheus Pereira e foi para fora. No fim, Lucas Silva quase ampliou para o Cruzeiro, o que seria um golaço de falta. A bola passou muito forte perto do ângulo.

No segundo tempo, os lances de perigo também demoraram um pouco para acontecer. O Juventude assustou em chute colocado de João Lucas, mas Cássio fez grande defesa. Após escanteio, Gabriel Taliari chutou na pequena área, mas o goleiro cruzeirense salvou de novo. Taliari teve nova chance, em cabeceio após novo escanteio, desta vez para fora.

O clima começou a ficar quente nos minutos finais com algumas discussões entre jogadores. Diego Gonçalves e Jadson fizeram boas finalizações, mas Cássio defendeu ambas sem dar rebote. Diego ainda teve uma nova oportunidade e chutou forte, mas o goleiro saltou muito bem para evitar o gol.

Ainda deu tempo para Alan Ruschel, do Juventude, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, serem expulsos após seguirem discutindo. A árbitra analisou o lance no VAR e tirou a expulsão direta de Alan Ruschel, mas deu o segundo cartão amarelo, também resultando no vermelho. No último lance, Cássio ainda fez mais uma defesa após cabeceio de Lucas Barbosa.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Luis Mandaca), Lucas Freitas e Ewerthon (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa, Gabriel Taliari (Carrillo) e Erick (Diego Gonçalves). Técnico: Fábio Matias.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Peralta), Lucas Silva, Ramiro (Vitinho) e Matheus Pereira; Tevis (Lautaro Díaz) e Gabriel Veron (Weverton). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Tevis, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES VERMELHOS - Alan Ruschel (Juventude). Matheus Pereira (Cruzeiro).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa (Juventude). Kaiki Bruno e Gabriel Veron (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 13.518 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).