Real vence Girona, vê Barcelona só empatar em Sevilha e se aproxima da liderança do Espanhol

A rodada deste sábado do Campeonato Espanhol foi bastante favorável ao Real Madrid, que venceu o Girona, fora de casa, por 3 a 0, e ainda viu o rival Barcelona só empatar, em Sevilha, diante do Bétis, por 2 a 0. Com estes resultados, o time catalão segue na liderança, com 38 pontos, apenas dois à frente do rival merengue.

Apesar do insistente incentivo dos 13.827 torcedores presentes ao Estádio Montilivi, em Girona, o time da casa não teve forças para encarar o Real, que teve paciência para esperar o momento certo e dar o bote para vencer a partida.

O Girona começou entusiasmado e aproveitou o início desatento do Real para criar oportunidades. A confiança estava tão elevada, que, aos 20 minutos, o goleiro Gazzaniga chegou a driblar Mbappé em uma saída de bola.

O Girona chegou a ameaçar e aos 26 minutos, Miovski quase conseguiu completar, diante de Courtois, um cruzamento vindo da direita.

Mas tanta impetuosidade custou caro aos anfitriões. Aos 36, após jogada pela esquerda, Bellingham chegou para pegar o rebote e bater firme: 1 a 0. Foi o quinto gol do jogador inglês nos últimos cinco jogos do Real no Espanhol.

A partir daí, o Real tomou conta do jogo e não teve grandes dificuldades para ampliar a vantagem no segundo tempo. Sempre no contra-ataque e com enorme categoria de seus meio-campistas.

Aos dez minutos, Bellingham descobriu Güler no meio da zaga do Girona. O jovem talento partiu em velocidade e bateu de pé esquerdo para fazer 2 a 0.

Mais sete minutos e novo contra-ataque. Desta vez foi Modric que lançou Mbappé pela direita. Muito rápido, o francês finalizou cruzado para ampliar a vantagem para 3 a 0.

Com a vitória garantida, o Real diminuiu o ritmo. Endrick substituiu Mbappé aos 36 minutos. O Girona tentou amenizar o prejuízo, mas não teve sucesso.

BARÇA NÃO VENCE

Com um gol sofrido nos acréscimos, o Barcelona empatou com o Betis por 2 a 2, neste sábado, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Lewandowski e Ferrán Torres fizeram os gols do time visitante. Lo Celso e Diao marcaram para o Bétis.

Apesar do gol sofrido no final, o Barcelona até que pode se contentar com o resultado em um jogo em que o Betis foi superior e só não fez mais por conta do goleiro Iñaki Peña e do atacante brasileiro Raphinha, que salvou uma bola quase em cima da risca.

Agora a equipe catalã se concentra para o duelo pela sexta rodada da Liga dos Campeões: na quarta-feira enfrenta o alemão Borussia Dortmund, no estádio do rival. Já o Betis chegou aos 21 pontos e permanece na zona intermediária da tabela. O time volta a jogar na quinta-feira contra o Petroclub pela penúltima rodada da Liga Conferência, em Hîncesti, na Moldávia.

Com o ex-jogador do Barcelona Vitor Roque no comando do ataque, o Betis entrou em campo com muito mais domínio e só não abriu o placar no início do jogo por detalhe. No primeiro lance, o time da casa viu Raphinha salvar quase em cima da risca depois da bola passar pelo goleiro Iñaki Peña. Depois foi a vez do goleiro salvar um chute à queima-roupa de Ez Abde.

Após a pressão inicial, o Barcelona ajeitou melhor o meio-campo e contou com mais movimentação de Yamal. Aos 39, o polonês Lewandowski só teve o trabalho de completar o cruzamento rasteiro de Koundé para abrir o placar. Mesmo em desvantagem, o Betis voltou para o segundo tempo com mais movimentação, principalmente pelo lado esquerdo do ataque.

Aos 22, Vitor Roque entrou na área e foi calçado por De Jong, que tirou a chuteira do brasileiro. Lo Celso cobrou o pênalti e marcou o seu sexto gol no Espanhol. O Barcelona conseguiu ficar à frente novamente graças a Yamal, que saiu da marcação de Ezzalzouli pelo lado direito e cruzou rasteiro para Ferrán Torres, que chutou forte e contou com o VAR para ter o gol confirmado após o bandeirinha marcar impedimento.

O Betis ainda mostrou forças para encontrar o gol de empate aos 48 minutos com Ruibal, que começou no banco e entrou somente vinte minutos antes na partida no lugar de Perraud.

BRASILEIRO MARCA

O atacante brasileiro Marcos André marcou um gol, mas não conseguiu garantir a vitória do Valladollid sobre o Las Palmas fora de casa. O time anfitrião ganhou por 2 a 1 com gols de Sandro Ramirez. O Valladollid é o lanterna do Espanhol com apenas 9 pontos, já o Las Palmas ocupa a 13ª posição com 18 pontos.