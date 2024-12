Novorizontino renova com o técnico Eduardo Baptista por mais uma temporada

Eduardo Baptista segue no comando técnico do Novorizontino para 2025. Neste sábado (07), o clube paulista anunciou, em suas redes sociais, que renovou o contrato do treinador, que comandou o clube nas últimas duas temporadas, até 30 de novembro do próximo ano.

Eduardo Baptista é o treinador com mais jogos no comando do Novorizontino na história: 109 partidas, conquistando 54 vitórias, 26 empates, e apenas 29 derrotas, com um aproveitamento de quase 60%.

Com campanhas vitoriosas e números expressivos à frente do time paulista, Baptista conquistou o vice-campeonato do Paulistão A2 de 2023, recolocando o clube na elite estadual, onde atingiu a inédita semifinal do Paulistão, eliminando o São Paulo nos pênaltis e garantindo vaga na Copa do Brasil de 2025.

Além disso, por dois anos consecutivos, sob o comando dele, o Novorizontino fez campanhas sólidas na Série B do Campeonato Brasileiro, ficando na beira do acesso à elite nacional nas duas oportunidades. Em 2023 ficou por um ponto e em 2024 acabou perdendo a vaga pelo critério de desempates: somou 64 pontos e teve uma vitória a menos - 19 a1 18 - do Sport.

Com encerramento da temporada 2024, o Novorizontino deu início ao processo de melhorias e preparação de sua estrutura para 2025, onde tem como desafios as disputas do Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão Série B. Palco dos jogos, o estádio Jorge Ismael de Biasi já se encontra em obras, tanto na parte estrutural, quanto no gramado.