Morre Betinho, olheiro que descobriu Neymar: Me colocou no futebol, lamenta craque

Morreu, aos 67 anos, Roberto Antonio dos Santos, o Betinho. O olheiro foi responsável por descobrir Neymar no Santos. A morte aconteceu na casa dele e não teve a causa divulgada.

Betinho atuava como técnico de avaliação esportiva no Instituto Neymar Jr. (INJR). Antes, passou pelo Santos, como treinador e ex-observador técnico. Foi na Baixada Santista onde o olheiro mais trabalhou, levando jogadores ao status de 'Meninos da Vila'.

"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem para o meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, professor Betinho", escreveu Neymar, no Instagram.

Betinho também era conhecido por Betinho Talentos. Além do trabalho no INJR, ele também atuava de forma autônoma no que chamava de "refinamento" de atletas, com treinos personalizados para garotos que sonham em jogar futebol.

"O Santos lamenta profundamente o falecimento de Betinho, um dos grandes observadores técnicos e descobridores de talento do futebol brasileiro. Betinho teve participação direta na revelação de grandes atletas da base santista, sendo o responsável, por exemplo, pela captação de Neymar Jr. Sua história estará sempre entrelaçada com a do Santos", escreveu o clube.

O INJR também o homenageou. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, enviando nossas mais sinceras condolências. A memória de Betinho será sempre lembrada com carinho e como uma figura de inspiração", disse o texto publicado nas redes sociais.