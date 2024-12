Max Verstappen responde sobre filho seguir seu caminho na F-1: 'Eu espero que não'

O piloto, quatro vezes campeão da Fórmula 1, anunciou nesta sexta-feira que será pai pela primeira vez. Ao lado de sua namorada, Kelly Piquet, filha do brasileiro tricampeão da modalidade, Nelson Piquet, ele compartilhou a novidade.

Em preparação para o Grande Prêmio de Abu Dabi, que acontece no domingo, às 10h, Verstappen respondeu, neste sábado, as primeiras perguntas em relação a paternidade.

Bem-humorado, o piloto da Red Bull afirmou já se sentir pai e confessou estar animado com a notícia. Questionado também sobre a possibilidade de seu primeiro filho ou filha querer seguir o caminho do automobilismo, Verstappen foi sincero ao dizer que não gostaria, mas afirmou que, se houver talento, apoiaria a decisão.

No grid, o mais novo papai recebeu o carinho de uma garotinha após a qualificação do piloto. Campeão antecipado da temporada, Verstappen corre em Abu Dabi para melhorar a posição de sua equipe, a Red Bull, terceira colocado no Mundial de Construtores com 581 pontos, atrás da McLaren, com 640, e da Ferrari, na segunda posição, com 619 pontos.