Manchester City empata com Crystal Palace em 2 a 2, e recuperação no Inglês emperra

O Manchester City viveu mais um capítulo de seu momento de instabilidade ao empatar em 2 a 2 com o Crystal Palace neste sábado pelo Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola iniciou a 15ª rodada 9 pontos atrás do líder Liverpool e pode ver essa diferença aumentar. O jogo do Liverpool contra o Everton, marcado para este sábado, foi cancelado devido ao mau tempo.

Depois de ensaiar uma reação ao vencer o Nottingham Forrest na rodada passada, o atual tetracampeão enfrentou muita dificuldade contra um time que ocupa apenas a 16ª posição no Inglês.

O time da casa abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, com Muñoz. O Crystal Palace conseguiu o setor defensivo do Manchester City e acionou o colombiano pelo lado direito. Muñoz finalizou bem, sem chance para o goleiro Ortega.

O City chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com o Haaland, aos 30 minutos. Após cruzamento de Matheus Nunes pela esquerda, o norueguês subiu para marcar de cabeça. Com seu 13º gol no Inglês, ele se igualou ao egípcio Salah no topo da artilharia.

Também de cabeça, o Crystal Palace voltou a ter vantagem no placar aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Hughes, Lacroix subiu sozinho na segunda trave e não deu chances para Ortega. O Manchester City teve forças para buscar novo empate. Rico Lewis recebeu passe de Bernardo Silva dentro da área e finalizou de pé direito no alto, aos 23 minutos.

O jogo ficou mais aberto com as equipes indo em busca de vitória. Aos 39 minutos, o Crystal Palace ganhou um ânimo a mais com a expulsão de Lewis pelo segundo cartão amarelo. O time da casa tentou aproveitar um homem a mais e pressionar, mas foi incapaz de conseguir o terceiro gol.

Em outro jogo deste sábado, o Aston Villa recebeu o lanterna Southampton e venceu por 1 a 0, gol de Duran aos 24 minutos do primeiro tempo. O Aston Villa tem 25 pontos, 2 a menos do que o Manchester City, e ocupa a quinta posição, posto que garante vaga na Liga Europa.

Já o Brentford conseguiu se recuperar da derrota na última rodada, justamente diante do Aston Villa, e derrotou o Newcastle por 4 a 2. Os gols foram marcados por Mbeumo e Wissa no primeiro tempo para o Brentford e Isak e Barnes para o Newcastle também na primeira etapa.

Na parte final da partida, Collins e Schade garantiram a vitória do Brentfort, que avançou para a sexta posição do Inglês, com 23 pontos.