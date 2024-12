Empresa processa Mike Tyson em quase R$ 10 milhões por luta com Jake Paul

O processo, aberto no tribunal superior do Reino Unido, alega que Tyson rescindiu ilegalmente seu acordo com Medier em março de 2024, no mesmo dia em que sua luta com Paul foi anunciada.

A Medier, no entanto, alega que não violou seu acordo com Tyson, e a rescisão do acordo por Tyson custou a Medier US$ 1,54 milhão em danos.

A representação legal de Tyson, Bird & Bird, ainda não respondeu à reclamação apresentada pela Keystone Law, em nome de Medier, em outubro.

"O verdadeiro motivo da rescisão precipitada e ilegal do Sr. Tyson e Tyrannic foi porque o Sr. Tyson concordou com um acordo, patrocinado pela Netflix, para lutar contra o influenciador Jake Paul", disseram os advogados de Medier em documentos públicos na sexta-feira.

A luta foi a primeira aparição de Tyson no ringue desde uma luta de exibição em 2020 contra Roy Jones Jr., que por si só encerrou uma paralisação de 15 anos de Tyson após ele ter sido nocauteado por Kevin McBride em 2005.

A luta entre Tyson e Paul foi alvo de muitas críticas. Algumas das principais figuras do boxe mundial, incluindo os empresários Frank Warren e Eddie Hearn, expressaram preocupações com a saúde do lutador de 58 anos.