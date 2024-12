Bayern de Munique leva susto contra time da zona de rebaixamento, mas volta a vencer no Alemão

Líder e único time invicto do Alemão, o Bayern de Munique tomou um susto jogando em seu estádio, o Allianz Arena, mas venceu o Heidenheim por 4 a 2 neste sábado. Com o resultado, o time do técnico Vicent Kompany volta a triunfar no Alemão após o empate com Borussia Dortmund na rodada anterior.

O Bayern de Munique lidera o Alemão com 33 pontos em 13 rodadas e é perseguido pelo Eintracht Frankfurt, que tem 6 pontos a menos, e pelo atual campeão, o Bayer Leverkusen, que somam 26.

Contra um adversário que está na zona de rebaixamento, o Heidenheim é o 16º colocado com 10 pontos, o Bayern dominou desde o início, com mais de 80% de posse de bola. O gol parecia uma questão de tempo e foi. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Kimmich cobrou escanteio e Upamecano subiu para mandar de cabeça no canto direito do goleiro Muller.

Apesar de acumular finalizações (12), o time da casa foi para o intervalo vencendo por apenas 1 a 0. No começo da segunda etapa, o Heidenheim conseguiu assustar o Bayern. Upamecano voltou a participar de um gol no jogo. Em uma rara investida do Heidenheim, o zagueiro tentou recuar para o goleiro Peretz, mas a bola saiu curta. O atacante Honsak foi rápido, driblou o goleiro e empatou, aos 5 minutos.

O Heidenheim teve pouco tempo para comemorar já que Musiala, que entrou no segundo tempo no lugar de Thomas Muller, recebeu passe de Olise, avançou pelo lado esquerdo do ataque e ao entrar na área finalizou no canto direito para marcar 2 a 1.

Com vantagem no placar, o Bayern diminuiu a intensidade e conseguiu chegar ao terceiro gol aos 39. Goretzka finalizou de fora, no canto direito, após Sane servir como pivô. Heidenheim voltou a marcar 2 minutos depois após uma boa jogada do brasileiro Leo Scienza, que avançou pela direita e cruzou para finalização de Dorsch.

Animado com o gol, o Heidenheim partiu para o ataque. Em um rápido contra-ataque, Musiala arrancou do campo do Bayern e bateu na saída de Muller já nos acréscimos.

O Bayern foi beneficiado pelo empate, em casa, do vice-líder Frankfurt com o Augsburg em 2 a 2, com todos os gols no segundo tempo. O Frankfurt fez 1 a 0 nos 10 minutos do segundo tempo, com Ekitike, mas permitiu a virada do Augsburg em 16 minutos. Tietz empatou após receber um belo passe dentro da área. A virada veio aos 26. Essende aproveitou falha de Trapp e dentro da área só empurrou para o gol.

O time da casa evitou um mal maior com Uzun, que tentou a finalização na entrada da área e contou com desvio no meio do caminho para vencer o goleiro Labrovic aos 29 minutos.

O empate em casa permitiu que o Bayern abrisse 6 pontos de vantagem e a aproximação de Bayer Leverkusen, que venceu o St. Pauli por 2 a 1. Com gols de Wirtz e Tah logo no início do jogo, o atual campeão só precisou administrar a vantagem. Os visitantes diminuíram aos 39 minutos do segundo tempo, com Guilavogui, mas não tiveram forças para tirar pontos do Bayer, que encostou no Frankfurt (27 a 26).